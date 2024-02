L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, acompanyat pel regidor Josep Maria Bernils, ha estat obsequiat avui amb la primera metopa del quart submarí de l'Armada espanyola que durà el nom de l'inventor figuerenc Narcís Monturiol. El batlle ha rebut una delegació d'oficials a la Casa de la Vila just pocs dies després que a les drassanes de Navantia, a Cartagena, hagin iniciat el tancament del cas resistent de la nau. Es tracta de l’S-82, del segon submergible militar de la classe S-80. El primer a entrar al mar va ser l’Isaac Peral (S-81), que ja navega amb bandera de l’Armada. El desembre de 2021, l'S-82 va rebre una de les seves parts més importants, la vela, que és la part superior del submarí, la torreta més visible quan el vaixell navega en superfície.

Aquest serà el quart submarí que portarà el nom de Narcís Monturiol. El primer vaixell militar amb aquesta nomenclatura va ser l’A-1 de la Classe A, que va estar en servei entre 1917 i 1934, just fins poc abans d’iniciar-se la Guerra Civil.

Des de la Segona Guerra Mundial

Després de la Segona Guerra Mundial, quan les relacions entre els Estats Units i Espanya van permetre una col·laboració militar estreta, sobretot pels interessos nord-americans de tenir un peu i mig a Europa, l’Armada espanyola va obtenir diversos vaixells submarins i de superfície que havien servit en el conflicte i en etapes posteriors. Aquest va ser el cas de l’S-33 Narcís Monturiol, que havia servit a la marina americana com a USS Picuda, de la Classe Balao. Va arribar a Espanya el 1972, però la seva etapa de servei va ser molt curta a causa de nombrosos problemes tècnics. Va ser substituït per l’S-35, l’antic USS Jallao, que també va ser batejat amb el nom de Narcís Monturiol. Va estar actiu entre 1974 i 1984. Com a curiositat, també hi ha hagut un altre submarí batejat amb connotacions empordaneses. Es tracta de l’S-74 Tramontana, de la Classe Galerna.

El passat setembre va tenir lloc la presentació de la dotació de quilla del futur submarí Narcís Monturiol a l'Almirall Cap de l'Arsenal de Cartagena. La plantilla del segon submarí de la classe S-80 està formada per 51 persones.