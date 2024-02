Un tribunal popular jutjarà l'acusat que s'enfronta a 24 anys de presó per assassinar un jove a ganivetades a Masarac el 31 d'agost del 2022. Segons el guió, està previst que el judici comenci aquest dilluns a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular i que els testimonis declarin a partir de la tarda. Si no hi ha modificacions, l'acusat declararà dimecres i les sessions acabaran dijous, amb l'entrega de l'objecte del veredicte al jurat, que es retirarà a deliberar. El fiscal sosté que el processat va atacar la víctima a traïció i que no tenir cap possibilitat de defensar-se. Tots dos compartien habitació en una casa on s'allotjaven temporers d'origen subsaharià.

Segons recull l'escrit d'acusació del fiscal Víctor Pillado, l'acusat va planejar el crim i cinc hores abans dels fets, cap a les tres de la tarda, va agafar un ganivet "de grans dimensions" i el va amagar sota la roba de llit del lloc on dormia. Compartia habitació amb la víctima, un jove d'origen gambià i de 29 anys.

Els dos joves havien quedat per "barallar-se" arran d'una discussió que havien tingut el dia abans per un problema de convivència. El fiscal sosté que la víctima no era a casa, situada al carrer Mont número 9, quan el processat va ocultar el ganivet i que, per tant, no podia saber que l'altre jove, també d'origen gambià i de 26 anys en el moment dels fets, anava armat: "L'acusat va ocultar el ganivet per disposar d'una arma blanca per poder-la utilitzar durant la baralla acordada".

La víctima va tornar al domicili cap a les vuit del vespre del 31 d'agost i va anar a l'habitació que compartia amb l'acusat. Allà, de manera "inesperada i per sorpresa", el processat va treure el ganivet d'entre la roba de llit i va atacar l'altre jove. Segons el fiscal, ho va fer sabent que la víctima anava "totalment desarmada" i quan el tenia "arraconat" en una cantonada de l'habitació i sense cap via per fugir.

El processat li va assestar una primera ganivetada a la regió subclavicular esquerra que li va acabar perforant el lòbul superior del pulmó. Segons l'acusació pública, sense acabar d'extreure el ganivet totalment del cos i sent conscient de la "capacitat nul·la de defensa" de la víctima, va enretirar una mica el ganivet i li va tornar a clavar, afectant diverses estructures vasculars.

L'escrit d'acusació exposa que la víctima va morir de manera "immediata" per un xoc hipovolèmic com a conseqüència de les ganivetades.

Segons va transcendir en el moment dels fets, altres homes que vivien a la casa van alertar una veïna, que va ser qui va acabar trucant els serveis d'emergències. Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte assassí el mateix dia a Masarac. El sospitós va passar a disposició del jutjat d'instrucció 6 de Figueres el 3 de setembre i el magistrat va decretar presó sense fiança.

24 anys de presó

El fiscal Víctor Pillado demana inicialment 24 anys de presó per al processat com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat. També sol·licita que, en cas de condemna, l'expulsin del país amb la prohibició d'entrada durant 10 anys un cop accedeixi al tercer grau o quan li concedeixin la llibertat condicional.

En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi els familiars de la víctima (mare i cinc germans) amb un total de 340.000 euros pel dany moral.

Està previst que el processat s'assegui al banc dels acusats de la secció tercera de l'Audiència de Girona a partir de dilluns. El judici arrancarà amb la tria del jurat popular, que s'encarregarà d'emetre el veredicte declarant-lo culpable o no culpable. Segons el guió, les declaracions dels testimonis començaran dilluns a la tarda i està previst que les sessions s'allarguin fins dijous, quan el jurat es retirarà a deliberar.