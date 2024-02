Una persona ha mort i tres més han resultat ferides aquest dissabte en bolcar una embarcació petita prop de l'Illa Grossa de Colera, segons han confirmat a l'ACN els Bombers de la Generaliatat. Un dels afectats ha nedat fins a la costa i els altres han estat rescatats per una embarcació de submarinistes, segons els Bombers, que han enviat quatre dotacions per l'accident. També han intervingut Salvament Marítim, el SEM i la Guàrdia Civil, que està al càrrec de l'accident.

Segons informen els Bombers, els equips d'emergències han rebut l'avís cap a les 12.40 hores que una embarcació, en la que havien sortit a navegar quatre amics, havia bolcat a la zona de l'Illa Grossa de Colera.

Fins al lloc s'hi han traslladat quatre dotacions dels Bombers, així com Salvament Marítim. Aquests darrers remarquen que no han hagut d'intervenir en el rescat perquè una embarcació particular, la dels submarinistes, ja havia pogut atendre els dos supervivents que havien quedat a la zona de la nau que havia bolcat. Un altre dels tripulants ha pogut arribar nedant fins a la costa però n'hi ha hagut un que ha mort com a conseqüència de l'accident.

El SEM ha traslladat els tres supervivents a l'hospital de Figueres amb símptomes lleus d'hipotèrmia. Segons fonts del centre, s'han recuperat i la previsió és que rebin l'alta en les pròximes hores. Les víctimes de l'accident tenen entre 40 i 50 anys.

Salvament Marítim ha remolcat l'embarcació i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació del sinistre.