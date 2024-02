Espolla acull el proper 24 de febrer l’esdeveniment Benestar amb sentit amb l’objectiu de divulgar la importància de mantenir un estil de vida saludable. L’esdeveniment forma part de la sèrie Aspres Saludables II: Què + pots fer per la teva salut i benestar?, que entre febrer i maig reunirà a diferents professionals del sector de la salut i el benestar de l’Empordà amb la finalitat de donar suport a un estil de vida saludable als habitants del paratge natural Els Aspres a l’Alt Empordà, i compta amb el suport dels ajuntaments d’Espolla, Sant Climent Sescebes, Capmany i Cantallops.

Un dissabte al mes entre febrer i maig, Espolla, Capmany, Sant Climent Sescebes i Cantallops, respectivament, acolliran una sèrie de quatre esdeveniments divulgatius sobre factors claus del benestar psicològic: el sentit de la vida, una sexualitat saludable, la resiliència en les etapes de la vida, la consciència corporal i la calma mental.

El primer cicle d’Aspres Saludables, sota el títol Els 4 pilars de la salut i el benestar va tenir lloc entre abril i juliol 2023 i va reunir a més de 300 persones de públic i a diferents professionals del sector de la salut i el benestar de l’Empordà.

El primer esdeveniment tindrà lloc el dissabte 24 de febrer d’11 a l'1 del migdia, a Espolla, sota el títol Benestar amb sentit i estarà format per 4 ponències de 20 minuts sobre què és el benestar, com crear un hàbit, el sentit de la vida, i la seva importància per a la salut.

Pica-pica saludable

L’objectiu és transmetre estratègies per a prolongar els hàbits saludables i descobrir la importància de tenir un sentit a la vida per a promoure la salut i la longevitat. L’esdeveniment, que és gratuït, l’obrirà l’alcalde d’Espolla, Carles Lagresa, i acabarà amb un pica-pica saludable a càrrec del Portal de l’Albera.

El lloc de celebració és la sala de la Societat La Fraterna. També és possible registrar-se ja a qualsevol de la resta dels esdeveniments que conformen el programa Aspres Saludables II: Què + pots fer per la teva salut i benestar, tots ells gratuïts: Neurociència de la sexualitat: dissabte 23 de març a Capmany; L’aventura dels reptes vitals: dissabte 27 abril a Sant Climent de Sescebes; Habita el cos, calma la ment: dissabte 25 de maig a Cantallops. El registre és gratuït des de qualsevol dels ajuntaments abans del 23 de febrer.