L’èxit en l’abordatge de l’absentisme escolar implica la necessitat d’un treball col·lectiu i d’un projecte compartit entre tots els agents que respongui a la necessitat de garantir que els infants i els joves puguin exercir el seu dret a l’educació. Aquest és un tema cabdal per a l’Ajuntament de Vilafant, el qual ha posat en marxa una comissió per lluitar contra l’absentisme escolar. Dijous passat es va celebrar la primera trobada d’aquest òrgan, format per la comunitat educativa, l’inspector de zona, serveis socials, la regidora d’Educació, Meritxell Novillo, i l’alcaldessa, Montse De La Llave.

Després de la pandèmia, es va crear la comissió de garanties d’admissió. Aquests òrgans garanteixen la participació dels sectors de la comunitat educativa en el procés de preinscripció. Ara des de l'equip de govern s'ha fet un pas més: «És important destacar que, tot i que a primària el nivell d’absentisme és baix a causa de la seva obligatorietat, a l’institut s’ha observat un augment després de la pandèmia», explica l’alcaldessa. Això ha motivat la detecció precoç dels casos per evitar un absentisme prolongat en el temps. «Tot i que no és obligatori, també s’ha implementat a les llars d’infants per tal de prevenir situacions en què els pares no recullin els fills, amb l’objectiu de vetllar pel benestar dels infants i les seves famílies».

Frenar els casos existents

Els índexs d’absentisme no són preocupants en general a Vilafant, constata l’alcaldessa, «però es vol evitar que els casos detectats a partir de 1r i 2n d’ESO, vagin en augment». Es destaca especialment l’increment de la problemàtica després de la pandèmia. «La situació emocional dels alumnes després d’aquest període també és rellevant, ja que alguns han experimentat problemes emocionals que han afectat el seu rendiment acadèmic».

L’Ajuntament ha creat un protocol viu que anirà canviant sobre la marxa. Aquest protocol s’ha proporcionat a les escoles i instituts, als serveis socials, al servei d’EAP (Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica) i a Inspecció. No es descarta la participació d’altres agents com el CAP o els guàrdies municipals. Es planteja realitzar reunions periòdiques per fer seguiment dels casos detectats i determinar les actuacions a realitzar.