Si sou de l'Alt Empordà ben segur que recordareu l’històric trenet de la sabateria Falgarona de Figueres. Són molts els infants que s'han emprovat sabates asseguts a sobre d'ell. És, en definitiva, un element que aboca a la nostàlgia a molts altempordanesos. Tanmateix, en tancar la botiga, aquell emblemàtic tren de fusta va deixar de fer gaudir als més petits i va quedar en desús. Però el que podria semblar un punt final, va ser un punt i a part: ara la peça tindrà una segona vida en una nova ubicació. Es tracta de l'entrada de la llar d’infants 7 Pometes de Vilafant, on ha anat a parar gràcies a la donació de la família Falgarona i el Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.

La família Falgarona, en abaixar la persiana de la sabateria, va decidir donar el trenet al Museu del Joguet, on s'havia d'ubicar inicialment. No obstant això, no va ser possible per motius d'espai. «Volíem que el trenet es veiés de la mateixa manera que s'ha vist a la sabateria durant 40 anys, i al museu no disposàvem de l’espai necessari. Llavors, vam pensar que donar-lo a Vilafant seria una bona opció, després de valorar-ne diverses», afirma Josep Maria Joan Rosa, director de l'equipament cultural.

Alhora, Vilafant no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'acceptar la donació. «Quan ens van oferir el trenet, ràpidament vam mirar quin seria el lloc més adequat, i creiem que a l’entrada de la llar d’infants 7 Pometes ha estat la ubicació més encertada; queda totalment integrat en l’espai», explica Consol Cantenys, que era l'alcaldessa del municipi en el moment de la cessió. «Estem molt contents que el trenet de Can Falgarona continuï fent història, ara a Vilafant. Creiem que es convertirà en una eina pedagògica pels infants de 0 a 3 anys», diu l'actual alcaldessa, Montse de la Llave.

Un tren amb molta història

El trenet de la sabateria Falgarona té molta història. Construït a mida fa més de quatre dècades per un fuster de la Jonquera, es va convertir en tot un reclam de l'establiment. «Encara recordo alguns infants quan venien a la botiga i s’amagaven als diferents espais que té el tren», comenta Joan Falgarona, qui regentava l'establiment. «Té molta història i ara la continuarà escrivint a Vilafant», confia.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament vilafantenc, en un futur, es vol contextualitzar el trenet per perpetuar la seva història i donar a conèixer la seva procedència.