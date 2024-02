L'Ajuntament de Figueres ha multat amb 10.001 euros un bar que tenia l'entrada «vetada» a les dones. Agents de la Guàrdia Urbana van inspeccionar el local en el marc de la campanya de control en establiments conflictius que estan fent. La policia havia rebut queixes veïnals però durant la inspecció van descobrir que havien tret el cartell del bany de dones i l'utilitzava de magatzem. La multa s'ha interposat per discriminació de sexe, amb una infracció de caràcter molt greu. A més, també s'ha denunciat el local perquè la terrassa tampoc no complia amb les ordenances municipals. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, diu que es tracta d'una multa «exemplar» perquè situacions com aquesta no es repeteixin.

En els últims dos mesos, la Guàrdia Urbana ha inspeccionat més d'una desena de locals que generen queixes veïnals, però la previsió continuar amb els controls i arribar a una vintena. En alguns casos s'hi ha detectat incompliments. El més flagrant és el d'un establiment ubicat en ple centre de la ciutat —entre la plaça del Gra i la de l'Escorxador— que no deixava entrar dones. Els agents s'hi van personar per fer-hi comprovacions i van descobrir que no hi deixaven entrar dones. A més, havien tret el cartell identificatiu del bany i l'utilitzaven com a magatzem per guardar-hi productes. La policia ha incoat un expedient per una infracció molt greu de discriminació per raó de sexe. Masquef diu que els controls es mantindran i que també estan en coordinació amb administracions supramunicipals per comprovar que els treballadors dels locals tinguin els treballadors assegurats. «Busquem endreçar la situació jurídica d'aquests establiments i que compleixin la normativa vigent», assegura.