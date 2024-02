La Selva de Mar dibuixa el seu futur com a micropoble amb una visió innovadora i sostenible i per fer-ho possible restaurarà l’edifici del Trull de Can Rubies amb l’objectiu de convertir-lo en un espai multifuncional. Està previst que les obres durin uns deu mesos i que es pugui posar en marxa aquest mateix 2024. L’alcalde del municipi, Joan Maria Roig, explica que el projecte té com a finalitat «proporcionar serveis a les persones de manera sostenible i innovadora amb la finalitat de reactivar l’activitat social, econòmica i ocupacional del poble».

Actualment, la Selva té 221 habitants. «Ser un micropoble, aporta alguns beneficis com el fet que ens coneixem tots i formem una gran família. Per contra, ens trobem amb dificultats per gestionar els serveis municipals amb els escassos recursos de què disposem, tot i això, crec que aprovem amb nota» considera l’alcalde. Per anar un pas més enllà, ha dipositat grans expectatives en la restauració del Trull com a espai multifuncional. «El més destacat d’aquests treballs és, sens dubte, adequar un multiespai d’iniciatives socials i l’obertura d’una botiga, que fa molt de temps demanen els veïns, a més de posar a disposició amb la seva adequació un multiespai d’iniciatives socials». No existia des de fa molts anys cap botiga de queviures bàsics ni iniciatives privades interessades a cobrir aquesta necessitat en un municipi de poc més de 200 habitants.

Tercera fase del projecte

Els treballs corresponen a la tercera fase del projecte. El 2002, l’Ajuntament va adquirir l’edifici per tal de preservar el trull d’oli que es troba a la planta baixa i evitar l’especulació urbanística. El 2005 es van portar a terme les primeres obres de consolidació de l’edifici i l’any 2008 es van realitzar les obres per tal de poder obrir al públic les instal·lacions (sala d’exposicions i visites a la maquinària del trull d’oli, entre altres). Aquest any 2024 es portarà a terme les obres del projecte del multiespai. Roig anuncia que hi ha prevista una quarta fase per les obres de la primera planta i terrasses i una cinquena, per a les obres de la segona planta, així com la museïtzació de l’edifici com a molí d’oli i vi.

Amb aquest nou projecte, l’Ajuntament de la Selva de Mar vol donar resposta a les necessitats de la població, de forma diversa i inclusiva: des d’un punt de trobada social multigeneracional fins a tallers de formació i transmissió de coneixements d’utilitat, passant per una biblioteca local centrada en l’estudi del territori i un museu de l’oli dedicat a la vida local on també es faran exposicions. Aquest espai també serà un lloc de coworking, activitats digitals i administració oberta, facilitant la vida dels habitants de la Selva de Mar.

Segons l’alcalde, un altre dels aspectes més destacats és la sostenibilitat integrada en el projecte. El Trull incorporarà plaques solars per a l’autosuficiència energètica i la climatització interna, reduint així el seu impacte mediambiental. A més, el projecte es preveu com un refugi climàtic, oferint un lloc segur i confortable per a la població en moments crítics d’alarma climàtica.

El pressupost d’aquesta tercera fase dels treballs és d’uns 120.000 euros i, per fer-lo realitat, l’Ajuntament ha sol·licitat un ajut LEADER integrat en el Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC 2023/2027) a través d’ADRINOC. El termini d’execució prevista és de deu mesos.