Punt final a la prova pilot que s'ha dut a terme a Portbou amb l’objectiu de conèixer la necessitat de disposar d’una Oficina d’Atenció al Ciutadà del Cos de Mossos d’Esquadra al municipi. Ha tingut lloc del 6 de novembre fins al 31 de gener de 2023, en horari de 09:00 a 17:00 h, i ha servit per recollir, entre d’altres, les denúncies, pèrdues o autoritzacions de sortida de menors a l’estranger.

En total, durant aquest període s’han instruït un total de 27 procediments (una mitjana només de 9 procediments mensuals), principalment per pèrdues succeïdes en altres municipis. En concret, únicament 8 corresponen a denúncies penals succeïdes al mateix municipi de Portbou. Per tot plegat, la prova pilot ha permès constatar que el volum de procediments recollits no justifica la presència d’un efectiu policial de forma fixa a l’oficina.

Per aquest motiu, aquest servei policial deixarà de ser estàtic a l’oficina policial i es convertirà en dinàmic amb l’objectiu d’apropar-se més als ciutadans. D’aquesta manera, els efectius policials duran a terme tasques de patrullatge per tot el municipi, que sempre que sigui possible es faran a peu i amb un marcat caràcter de proximitat, per incrementar així el contacte amb la ciutadania del municipi.

Pel que fa a la recollida de denúncies, tot i el baix número d’aquestes, s’establirà un horari per tal que els veïns del municipi puguin presentar-les a Portbou sense necessitat de desplaçar-se a un altre municipi.