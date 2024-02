Ecologistes de Catalunya, l'Associació de Naturalistes de Girona i la Iaeden denuncien que el 25% del tram de la Muga que va des de Pont de Molins fins a la desembocadura del riu està "sec" i asseguren que la reducció del cabal mínim aprovat en situació d'emergència -de 40 litres per segon- serà "la seva mort". El president d'Ecologistes de Catalunya, Joan Vázquez, afirma que s'ha reduït en un 96% el cabal en aquest riu en relació al que estava previst al pla de cabals del 2005 (1.200 litres per segon) i que "amb només un 3% és gairebé impossible que tinguem aigua". Ara, les entitats preveuen ampliar la denúncia que fa unes setmanes van presentar a Fiscalia contra el director de l'ACA, Samuel Reyes, amb noves dades.

La Federació d'Ecologistes de Catalunya, amb el suport de més de 20 entitats ambientals, van denunciar a finals de gener davant de la fiscalia de Medi Ambient el director de l'ACA, a qui consideren responsable de les justificacions tècniques que "han servit a la Generalitat per aprovar l'acord pel qual s'estableix i s'aprova el règim de cabals mínims circulants en situació d'emergència per sequera als diferents trams fluvials. Consideren que les mesures suposen un delicte contra el Medi Ambient.

Aquest dijous, representants de la Iaeden, Ecologistes de Catalunya i Naturalistes de Girona han anunciat que han decidit ampliar aquesta denúncia per la greu afectació que la situació té al riu Muga. Els ecologistes asseguren que amb la mesura -que implica un cabal ecològic de 40 litres per segon- s'està reduint en un 96% el cabal "mínim" previst l'any 2005 i que suposarà "la mort" del riu.

"Els punts més secs són els que passen per Cabanes, Peralada i Vilanova de la Muga Arnau Lagresa - IAEDEN

Sis quilòmetres sense aigua

En aquest sentit, recorden que l'escenari d'excepcionalitat ja va reduir a 135 litres per segon el cabal ecològic i que això ja va agreujar la situació del tram afectat per les restriccions. Asseguren que sis dels 20 quilòmetres que van des de Pont de Molins fins a la desembocadura del riu (el 25%) estan completament secs i que la nova reducció del cabal serà la "fi". De fet, el propietari d'un hort de la zona Josep Ros assegura que mai -en més de 40 anys- l'havia vist així.

"Els punts més secs són els que passen per Cabanes, Peralada i Vilanova de la Muga", assegura el portaveu de la Iaeden, Arnau Lagresa. "Cal un canvi estructural perquè no pot ser que s'estigui produint una dessecació programada del riu. Necessita un cabal circulant que no s'està produint ara mateix", afegeix Lagresa.

Vázquez, per la seva banda, que la situació actual no permet mantenir l'ecosistema del riu i que hi ha moltes espècies en perill. "L'estan matant literalment", assegura. En aquest sentit, diu que l'única manera de gestionar correctament el riu és comptar amb un pla on es prevegi el manteniment dels cabals "reduint els usos que no són preferents". "La protecció de la natura és un dret", afegeix.

El tècnic de defensa del territori de Naturalistes de Girona, Raúl Domínguez, atribueix la situació a una "mala gestió del Govern" i a la manca d'actuacions des de la gran sequera del 2008.

Només reduint a la meitat el nombre de porcs de les granges, tindríem 10 hectòmetres cúbics més que podríem aplicar al cabal ecològic Raül Domínguez - Naturalistes de Girona

En relació a això, diu que només a l'Alt Empordà hi ha 498.000 pocs que consumeixen uns 22 hectòmetres cúbics d'aigua, la meitat del que consumeix la població. "No s'estan reduint ni les granges ni el sector turístic. Cal una administració coherent de l'aigua", insisteix.

"Només reduint a la meitat el nombre de porcs de les granges, tindríem 10 hectòmetres cúbics més que podríem aplicar al cabal ecològic", afegeix. En aquest sentit, diu que després de l'aigua de boca, hi hauria d'haver la preservació de la natura i el medi ambient. "És un dret", afirma Vázquez.

L'ACA diu que la reducció és progressiva

Des de l'ACA, en canvi, asseguren que la reducció s'està fent de forma progressiva i que dos cops per setmana es fan "hidropuntes" de sis hores on les aportacions s'enfilen als 300 litres per segon. A més, insisteixen que les mesures van encaminades a "preservar" el màxim les reserves d'aigua, que la situació és "molt crítica" i que l'objectiu és que hi hagi disponibilitat d'aigua de boca el major temps possible.