L’Ajuntament de Portbou i Renfe treballen per posar en marxa un tren especial, el Tren de la Memòria Història, que viatjarà de Barcelona fins a la població perquè els passatgers coneguin les petjades que va deixar la guerra. S'organitzarà una jornada d’activitats on podran conèixer la història a través d’elements com búnquers amagats sota les cases o una visita al Coll de Belitres per on fugiren milers de republicans.

El llibre Empremtes d’una guerra 1936-1939, d’Enric Milà i Caixàs, els ha servit de guia per posar en marxa aquesta proposta que s’ha presentat a Renfe. Donarà a conèixer la història, alhora que permetrà portar viatgers a la població. L’alcalde, Gael Rodriguez, ha explicat que serà un dels trens convencionals de la companyia, però en un viatge especial des de Barcelona fins a Portbou. No farà cap parada fins a arribar a l’última estació en territori català abans de creuar cap a la Catalunya del Nord. Allà la proposta planteja que se’ls rebi amb una visita teatralitzada. Indrets amagats Començarien un recorregut pel municipi, «pels indrets amagats que recullen fets de la memòria, de la guerra», explica l’alcalde. Per exemple, podran veure búnquers que estan amagats sota les cases i conèixer la història. L’alcalde constata que, tal com es descriu al llibre, «són empremtes que va deixar la guerra al mig del poble» amb «façanes amb metralla italiana incrustada, llocs on van passar situacions curioses, i històries diverses del passat». Una vegada fet el recorregut per aquests i altres elements que guarden històries de tota mena, se’ls traslladaria en un autocar fins al Coll de Belitres. Per aquesta frontera hi van passar més de cent mil persones direcció a l’exili fugint de la guerra i la repressió. Va ser un dels punts de sortida cap a l’exili dels republicans catalans al final de la guerra seguint el camí de la Retirada. El pas fronterer enllaça Portbou amb Cervera de la Marenda, al Rosselló. Al lloc hi ha un conjunt monumental, un memorial de l’exili, en record d’aquestes persones. La primera part del viatge al passat de Portbou acaba aquí per donar un parell d’hores als viatgers per dinar a la població. La jornada es clouria al memorial Passatges de l’arquitecte Dani Karavan. Es tracta d’un conjunt escultòric en record a Walter Benjamin, el filòsof alemany que va morir a Portbou després d’arribar fugint dels Nazis. L’alcalde de Portbou posa de manifest que es tracta d’una eina «que permetrà conèixer el passat i fets que mai més s’han de repetir». «Una eina de justícia», diu Rodríguez, a través d’una activitat per a un públic general. Quatre cops l’any La jornada serà d’un dia, d’anada i tornada, i s’espera fer-la uns quatre cops l’any. L’Ajuntament i Renfe van signar un acord d’intencions amb Renfe per posar en servei el Tren de la Memòria Històrica i Democràtica durant la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que es va celebrar a Madrid. Renfe està estudiant la proposta que els va fer arribar l’Ajuntament i s’espera una trobada pròximament per treballar en la posada en servei d’aquest tren. Consulta aquí totes les notícies d'Emporda.info