El mes de desembre van robar una llanxa del port de Roses, una embarcació valorada en gairebé 400.000 euros. El propietari va fer la corresponent denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Roses. On indicava que la llanxa semirígida està propulsada per tres motors forabords de 350 cavalls de potència i valorada en 390.000 euros.

Aquest robatori finalment s'ha pogut resoldre i l'embarcació ja és en mans del seu propietari. La Guàrdia Civil de la Regió de Múrcia sospita que la volien utilitzar com a narco llanxa. Els agents l'han localitzada en aigües de Sant Pere del Pinatar i ha detingut els dos tripulants. Els arrestats tenen 25 i 44 anys i nacionalitat marroquina.

Arran de la denúncia i de les indagacions, la Guàrdia Civil va descobrir la llanxa podia trobar-se en aigües murcianes i va informar els Serveis Marítims Provincials de Girona i Múrcia amb l'objectiu de localitzar-la. La cerca va resultar positiva i la va detectar a dues milles de Punta Algas.

La va interceptar una patrullera i els agents, la van abordar sense donar temps que pogués fugir. Van arrestar in situ els seus dos tripulants com a presumptes autors de delicte de robatori d'embarcació.

Possible narco llanxa

Un cop traslladada fins al Port de Santa Lucia de Cartagena, especialistes en Policia Judicial van fer la corresponent inspecció ocular perquè sospitaven que l'embarcació recuperada podia haver estat sostreta per al transport d'haixix per via marítima. A més, un dels detinguts comptava amb antecedents per delictes contra la salut pública, indica el cos policial en un comunicat.

La Guàrdia Civil es va fer un reconeixement exhaustiu amb gossos especialitzats en detecció de drogues i van localitzar diversos indicis d'interès per a la investigació.

Es tracta d'un tipus d'embarcació que per la potència i la velocitat és molt cobejada per màfies dedicades al tràfic de drogues i persones entre el continent africà i la península.

Pel que fa a les diligències han estat posades a disposició del jutjat d'Instrucció de Cartagena (Múrcia).