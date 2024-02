Un camió de gran tonatge va quedar encallat al nucli de Creixell (Borrassà) aquest dimarts, segons va avançar la periodista Anna Punsí a X (antic Twitter). Els fets van ocórrer cap a les 6 de la tarda, quan el vehicle va voler esquivar els talls de carretera de la pagesia.

Un camió de gran tonatge ha volgut esquivar els talls de carretera del pagesos i s’ha ficat pel nucli de Creixell (Alt Empordà). Des de les 18h està enganxat entre dues cases a centímetres de la paret. El conductor ha trucat l’assegurança perquè una grua el vagi a treure. pic.twitter.com/MqLts0PLSG — Anna Punsí (@punsix) 6 de febrero de 2024

Per poder desencallar el camió es va requerir l'ajuda d'una grua. Va poder retirar cap a la mitjanit. L'incident ha provocat desperfectes a diverses façanes, ja que el vehicle va quedar encallat entre dues cases a centímetres de la paret.

El camió va quedar enganxat a pocs centímetres de dues cases i ha provocat diversos desperfectes. Els veïns de Creixell estan farts que alguns transportistes se saltin les advertències que hi ha a l’entrada del veïnat on es prohibeix l’accés a camions perquè poden quedar atrapats pic.twitter.com/k81E0vYbKd — Anna Punsí (@punsix) February 7, 2024

Camions atrapats, un problema que ve de lluny

«Els veïns de Creixell estan farts que alguns transportistes se saltin les advertències que hi ha a l’entrada del veïnat on es prohibeix l’accés a camions perquè poden quedar atrapats», explicava Anna Punsí en un tuit. En aquest sentit, cal recordar que els habitants de la zona fa molts anys que es queixen dels danys que provoquen els vehicles pesants que queden encallats al mig del poble. Els conductors segueixen la ruta que els marquen els navegadors de GPS, però fan cas omís o no veuen els senyals que prohibeixen el pas d'aquells vehicles de més de 7 metres de llarg i 2,5 d'amplada, i quan s'adonen de l'error ja no poden fer marxa enrere.