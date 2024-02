Imaginar-se un lloc on poder connectar amb un mateix, conèixer altres persones, moure el cos, la ment i l’ànima, i compartir experiències pot ser una realitat palpable per a la població de Roses. Al municipi, aquest lloc ja està prenent forma: és el Casal Zen, un projecte impulsat per Eric Milet i Silke Ernst, residents de la zona des de fa anys.

El Casal Zen no vol ser només un espai físic; és una iniciativa d’economia social i solidària que cerca satisfer les necessitats de les persones per sobre del benefici econòmic. Després d’un any de treball, tant Milet com Ernst veuen el Casal Zen com la llavor d’un projecte que preveu abastar tota la zona de Roses i els seus voltants, oferint una varietat d’activitats i un punt de trobada per a la comunitat local.

Amb el Casal Zen, els ideadors consideren que Roses pot veure com emergeix un nou espai de trobada, creixement personal i integració comunitària. A mesura que el projecte evoluciona, és més que una simple visió: és una realitat en formació que promet contribuir al benestar i la cohesió de la comunitat local i més enllà. «Podem dir que sorgeix d’una constatació: vivim en una regió turística atrapada en la trampa del turisme estacional i això fa que tinguem una població local que no és prioritària, les inversions es fan de cara al turisme, que és el motor, i es deixa de costat la població».

Milet i Ernst descriuen el Casal Zen com «una resposta a una intuïció compartida amb la seva comunitat: la sensació que mancava un espai de benestar a la zona». Amb un enfocament holístic, el projecte pretén no només abordar les pràctiques de benestar com el ioga o la meditació, sinó també proporcionar un lloc per crear comunitat i abordar les necessitats psicosomàtiques de les persones que viuen a la regió: «És una necessitat dels temps moderns, que produeixen molta angoixa a la població general, té a veure amb Roses i amb la situació que tenim de què conviuen diverses comunitats diferents que es donen l’esquena: volem la integració de la població catalana, castellana, magrebí, sud-americana, residents i jubilats francesos i d’altres països europeus que viuen a la localitat».

En aquest sentit, tant Milet com Ernst posen de manifest la importància que aquest projecte mantindria una oferta estable durant tot l’any. La integració és clau en aquest projecte, que aspira a unir les diferents comunitats locals i internacionals que coexisteixen a la zona de Roses. L’objectiu és que el català sigui la llengua vehicular, però obrir-se a totes les nacionalitats i fomentar espais de convivència i benestar.

El Casal Zen ja ha començat a teixir xarxes amb persones i institucions interessades en el projecte i la recerca d’un espai físic adequat és un dels propòsits actuals, amb la intenció de cobrir la població de Roses i els pobles veïns per ampliar la base d’usuaris potencials.

La iniciativa no només busca aportacions econòmiques, sinó també el suport de la comunitat local i les institucions i espera poder-se acollir a fons europeus. Han establert contactes amb universitats i experts en economia social i solidària, i ha expressat l’interès de presentar més endavant el projecte a l’Ajuntament de Roses per buscar sinergies i suport institucional.

El Casal Zen es concep com una organització amb ànim de lucre social, en línia amb les polítiques emergents d’economia social i solidària.

A través de les aportacions públiques i privades, les quotes dels membres, i altres formes d’ingressos, el projecte aspira a ser un recurs local de benestar social i personal, així com una eina d’integració social i de dinamització de la vida comunitària i cultural a la regió de Roses.