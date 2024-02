Junts va reunir aquest dissabte una quarantena de càrrecs electes de l’Alt Empordà en una jornada de treball a la ciutat de Castelló d’Empúries.

La sequera no deixa indiferent a ningú i durant la sessió de treball d’ahir, els representants de Junts a l’Alt Empordà van fer palesa la seva preocupació "per la manca de suport als municipis empordanesos per fer front a la gestió eficient de l’aigua en una comarca amb especial impacte de la sequera".

Per altra banda, de la trobada va sorgir "la urgent necessitat de replantejar i reforçar el transport públic i l’accessibilitat de la comarca". En aquest sentit, hi va haver consens en què "cal millorar la connexió dels pobles amb poca densitat de població". De fet, els alcaldables i càrrecs electes van coincidir a dir que ⁠"cal adaptar rutes i concessions existents a les necessitats reals que pateixen els seus municipis".

A la reunió hi van participar alcaldes, regidors i caps de llista d’una quarantena de municipis de la comarca de l’Alt Empordà. La jornada va comptar amb la participació del secretari general Jordi Turull, acompanyat del responsable de Política Municipal i Territori, David Saldoni, els diputats al Congrés dels Diputats, Josep Maria Cervera i Marta Madrenas, el senador Joan Bagué, la diputada al Parlament Maite Selva, la diputada provincial i presidenta comarcal, Miriam Lanero i la presidenta de vegueria, Maria Àngels Planas.