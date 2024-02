L'Ajuntament de l'Escala ha obert una votació popular per tal que els escalencs i les escalenques decideixin quin ha de ser l'element que ocupi el centre del giratori situat a la Platja.

El giratori amb funcions de banc circular és un dels elements distintius de la darrera reforma del front marítim del nucli antic, a la zona est de la Platja. Al mig, hi havia un arbre de grans dimensions que va morir l’any passat. Des de fa uns mesos aquest giratori només té la funció de banc, sense cap element a l’interior d’aquest ampli espai. Això ha obert un debat sobre la conveniència de tornar a plantar-hi un arbre o d’optar per una altra solució, com podria ser una escultura que rememori la història de l’espai i del municipi.

És per aquest motiu, que l’Ajuntament de l’Escala ha decidit obrir una enquesta per tal de copsar quina és l’opinió dels escalencs i escalenques al respecte abans de definir la propera actuació en referència a aquest giratori.

Entre les opcions hi ha la de tornar-hi a col·locar un arbre, la d'instal·lar-hi una escultura en referència a les arrels marineres del municipi i a la funció de port que havia tingut la zona de la Platja i, per últim, no col·locar-hi cap element i enjardinar l'interior del giratori.

La fase de respostes es tancarà el dia 18 de febrer. Es pot votar a través d'aquest enllaç. Un cop tancada la votació, en cas que la proposta guanyadora sigui l'arbre o l'escultura, s'obrirà un procés de selecció per acabar de definir com ha de ser.