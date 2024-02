Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han detingut 58 persones i han desmantellat un grup amb epicentre a Figueres que regularitzava la situació d’immigrants a través de contractes de treball fraudulents i unions de parelles de fet fictícies que executiva una gestoria. Hi ha 50 persones identificades més. Els investigats, que haurien obtingut uns 350.000 euros de benefici, exigien diversos pagaments a les persones que volien regularitzar la seva situació, que oscil·laven entre els 3.000 i els 5.000 euros, tot i que no es descarta que aquestes quantitats fossin superiors, atenent a la necessitat del ciutadà estranger i les seves possibilitats econòmiques.

Els contractes fraudulents eren de curta durada, coincidint amb els terminis de l’administració per resoldre les sol·licituds de residència. L’operatiu policial es va realitzar en dues fases durant els mesos de novembre i desembre del 2023. El dia 21 de novembre es va iniciar la primera fase, on es van detenir les primeres 55 persones implicades.

Posteriorment, el dia 13 de desembre es va realitzar la segona fase de l’operatiu on es van dur a terme dues entrades i escorcolls, tant al despatx professional d’una de les principals persones investigades, com al seu domicili. Els agents van intervenir gran quantitat de documentació relacionada amb la investigació i van detenir tres persones relacionades amb l’activitat criminal.

La investigació va començar arran de diverses denúncies presentades per clients d’una gestoria contra els seus responsables per pràctiques presumptament fraudulentes. En aquest punt, es va formalitzar un equip conjunt d’investigació amb la Policia Nacional.

L’equip conjunt d’ambdues policies va poder localitzar fins a 24 procediments judicials o denúncies que van continuar augmentant el gruix de perjudicats. Els agents van identificar 95 contractacions donades d’alta de manera fraudulenta a la Seguretat Social, a nom dels denunciats o de les seves empreses. Els contractes de treball eren falsos, ja que els perjudicats desconeixien l’existència d’aquests documents, així com tampoc reconeixien la seva signatura en els mateixos.

La pròpia gestoria investigada tenia autorització per activar altes de suposats treballadors al sistema de cotització de la Seguretat Social, a càrrec de la seva cartera de clients que disposaven de signatura digital. Els perjudicats podien ser tant empresaris o autònoms que tenien contractat aquest despatx per tal de realitzar tràmits burocràtics amb l’administració, o persones físiques que feien tramitacions puntuals, com podien ser declaracions de renda. Quan els perjudicats detectaven aquesta activitat irregular i reclamaven al despatx, els investigats adduïen que es tractava d’una errada de la gestoria i que procedirien a esmenar-la.

També es van investigar 24 parelles de fet fictícies entre persones nacionals amb ciutadans extracomunitaris per facilitar la seva regularització administrativa, inscrites al registre de parelles estables de fet de Catalunya. Els agents van constatar que en 21 d’aquests casos, els ciutadans extracomunitaris implicats van sol·licitar la residència, per ser familiar d’una persona nacional, i en 16 es va aconseguir la regularització. Entre una d’aquestes parelles investigades es trobava la unió entre una ciutadana estrangera i un dels principals investigats.

Tres funcions dins d’un mateix entramat

Dins de l’entramat delictiu existien diversos rols assignats als investigats. Els responsables de la gestoria eren els que duien a terme juntament amb altres persones d’origen estranger la direcció de l’activitat criminal de l’entramat.

Per una banda, des de la gestoria s’elaboraven els contractes laborals ficticis que eren presentats a la Seguretat Social. També generava, de manera fraudulenta, documentació necessària per inscriure una parella de fet al registre de parelles estables de fet de Catalunya del Departament de Justícia. Finalment, també es va poder acreditar durant la investigació l’empadronament fraudulent en domicilis per acreditar la convivència entre els membres de les parelles de fet investigades.

Per altra banda, altres persones, no relacionades formalment amb la gestoria, eren els encarregats de captar immigrants estrangers en situació administrativa irregular, per, a canvi de diners, iniciar els tràmits de regularització fraudulents.

Els investigadors van identificar un seguit de persones, principalment dones, que eren les que, en connivència amb la trama criminal, facilitaven les seves dades per tal d’inscriure’s com a parella de fet amb els ciutadans estrangers, a canvi d’una quantitat econòmica.

Una vegada es disposi de sentencia judicial per a l’enjudiciament d’aquesta causa, es podrà revocar la documentació obtinguda de manera il·legal. Correspondrà a l’autoritat judicial demanar aquesta revocació a la subdelegació del govern. Als detinguts se’ls atribueixen delictes de falsificació documental i contra els drets de ciutadans estrangers.