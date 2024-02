«Ha arribat l’hora i estem molt orgullosos que així sigui», diu obertament Joan Fuentes, l’alcalde de Capmany, a punt d’inaugurar el Vi-Vent, el nou espai del vi de l’Empordà. Aquest és «un projecte de poble, de comarca i de país, perquè l’hem fet entre tots i ens ha d’ajudar a explicar d’on venim, on som i què fem» diu el batlle del municipi amb més cellers emparats en el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà i el que té, completament restaurada, la cooperativa més antiga de la comarca, El Parral. És en aquest edifici, ara de propietat municipal, on aquest cap de setmana, coincidint amb la Festa Major de Santa Àgata, tindrà lloc una doble jornada inaugural del Vi-Vent. Divendres a la nit, tots els assistents al popular tast de vins de Capmany, tindran ocasió de veure per primer cop acabat aquest centre divulgatiu interactiu que fa de la vinya i el vi empordanès protagonistes d’una història de llarg recorregut. L’estrena oficial, amb tot el poble i els representants de les institucions convidades, té lloc aquest diumenge al migdia. El prokecte ha comptat amb finançament de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.