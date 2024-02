Un camió que transporta resina i circulava per Pont de Molins s'ha avariat en el camí que porta a una granja. Ha succeït aquest divendres 2 de febrer cap a un quart de dotze del migdia i el camioner en veure que podia tenir algun problema amb la càrrega s'ha aturat al voral.

Arran dels fets, ha alertat els Bombers que han desplaçat tres dotacions al punt del succés. Els efectius han pogut comprovar que el vehicle pesant té una petita fuita provinent d'un bidó que ha patit un cop. Arran d'això, també han revisat la caixa del camió per descartar més danys. No n'hi havia, segons indiquen des del cos d'emergències.

Arran dels fets, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat).