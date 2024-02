Una nova protesta dels agricultors francesos torna a bloquejar la frontera i obliga a tallar el trànsit a la frontera. En aquest cas, s'ha bloquejat l'accés a l'autopista AP-7 a la Jonquera per anar cap a França. Així mateix, també hi ha manifestants a l'RD900 al Voló, que és la via que uneix amb l'N-II al Pertús i finalment hi ha tallat el Coll d'Ares, la C-38 al seu pas per Molló.

En aquesta manifestació no només hi participen pagesos com la setmana passada sinó també professors, estanquers, escombraries, entre altres col·lectius. Tots ells volen mostrar la seva oposició a la política actual del govern de Gabriel Attal, el primer ministre francès. Segons informa el diari L'Indépendant, els protestants no només tenen bloquejat el peatge del Voló (A9) sinó d'altres punts del sud de França i també el centre de Perpinyà. El tall de l'A9 causa el tall de 20 quilòmetres de l'autopista, ja que els Mossos han de desviar el trànsit per la sortida de Figueres nord, a l'altura de Llers. Trànsit informa que els turismes poden continuar per l'N-II/ D900 fins a França i els camions han d'estacionar o recular en sentit sud. Aquesta situació ja està generant les primeres cues. A la zona del peatge del Voló hi ha molts tractors concentrats aquest matí i que impedeixen que vehicles procedents d'Espanya puguin entrar cap a França. Les mobilitzacions dels agricultors el divendres de la setmana passada van tenir tallat l'accés fronterer a la Jonquera durant moltes hores i fins a l'endemà, el dissabte, al matí no es va reobrir. Resignació dels transportistes atrapats a Figueres pel bloqueig dels agricultors francesos: "Estem perdent molts diners" Onada d'indignació La jornada de protestes a la Catalunya del Nord se suma a l'onada d'indignació que recorre França. Com dèiem, aquest cop s'han sumat professors, estanquers, escombraries. Els estanquers s'han concentrat al peu de la D900 al Voló, els professors es manifesten pel centre de Perpinyà —també han participat a la marxa lenta a l'autopista— i els agricultors, novament, han fet sentir el seu malestar bloquejant el trànsit que arriba des de la frontera. Convocats pels sindicats FDSEA, Joves Agricultors i el Sindicat de Vinicultors, un centenar de tractors ha enfilat l'A9 en sentit sud des del peatge de Perpinyà. Alguns, segons informen mitjans francesos, amb remolcs carregats amb restes vegetals, terra i pneumàtics. Des d'aquí, han anat en marxa lenta fins al Voló, on els agricultors han tornat a bloquejar l'autopista en sentit nord. Fins a Brussel·les A Europa, el sector agrícola està en plena mobilització per l'augment de costos i les mesures que ha de complir el sector per rebre les subvencions d'Europa en el marc de la Política Agrària Comuna (PAC). Durant les darreres setmanes hi ha hagut protestes a França, Bèlgica, els Països Baixos, Alemanya o Itàlia, entre d'altres. Aquest dijous, coincidint amb la cimera, la mobilització també arriba a Brussel·les. A Catalunya, els pagesos també s'estan organitzant. Aquí, les mobilitzacions s'han convocat per a la setmana vinent i l'altra. El sector reclama a l'administració solucions urgents davant la crisi que viu la pagesia, per l'increment de costos, l'excessiva burocràcia i la davallada de producció que han patit arran de la sequera. Consulta aquí totes les notícies d'Emporda.info