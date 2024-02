Càritas Alt Empordà inaugura aquest divendres, amb una jornada de portes obertes, l’Espai amb Cor, un projecte vinculat als robers i al consum responsable, on persones participants i voluntàries duen a terme activitats per establir vincles i reforçar la xarxa de contactes. D’aquesta manera, milloren la promoció personal i la implicació en la comunitat. El president de l’entitat, Josep Ramírez, explica com aquest nou projecte fomenta espais de relació personal entre els usuaris i les persones voluntàries. «És un espai digne, normalitzador i acollidor, on es fan activitats de trobada, de participació, de formació i de reflexió».

Benestar emocional En aquest nou servei, la roba representa un element interessant per a treballar la participació de la persona, ja que, en un espai digne, la persona decideix en tot moment què necessita, esdevenint un subjecte actiu i amb responsabilitat per decidir. Aquest fet reverteix positivament en el benestar emocional de la persona. «Al voltant d’aquest centre d’interès, s’organitza el projecte i les diferents accions que es porten a terme, el reciclatge de la roba, taller de costura, l’entrega social, l’intercanvi d’articles de primera necessitat, les activitats d’apoderament i de benestar personal, i les activitats de caràcter comunitari» destaca Ramírez. Càritas Alt Empordà triplica l’atenció de les persones sense llar El servei que ara es posa en marxa a Figueres ja es fa des de Càritas a Hostalric, Lloret de Mar, Salt i Tossa de Mar. Des de Càritas, «acollim i acompanyem les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Treballem per millorar realitats des de la implicació personal, el treball comunitari, la defensa dels drets i la incidència en les causes». El treball comunitari permet que les persones puguin restablir els vincles amb el seu entorn i esdevenir membres actius de la societat, alhora que ajuda a superar l’aïllament i l’exclusió.