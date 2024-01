Quatre enginyeres han passat per les aules de l’Escola Amistat de Figueres per explicar com és la seva professió. Amb motiu del seu 160è aniversari, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya ha editat “La màgia de l'enginyeria”, un conte per apropar aquesta professió que, sovint, els més petits no tenen referenciada. Coincidint amb la publicació d’aquest conte, l’escola Amistat ha aprofitat per convidar quatre dones enginyeres perquè els infants tinguin un referent real d’aquesta professió.

“Des de l’Amistat volem que el nostre alumnat tingui experts en els diferents temes que anem treballant. Com que som escola STEAM, ens ha semblat molt encertat, aprofitar aquesta iniciativa perquè les enginyeres puguin acostar la seva feina als infants de l’escola”, explica Roser Giró, directora de l’Amistat. El centre figuerenc ha estat una de les primeres escoles de la demarcació en demanar aquest conte del col·legi d’enginyeres: “De seguida les representants del Col·legi d’Enginyers vam trobar la manera, a través de mares i de l’escola, de poder fer aquesta col·laboració que creiem que és molt important per posar en valor la professió de l’enginyeria entre els més petits i petites”, afegeix Núria Valenzuela, gerent del Col·legi d’Enginyers a Girona. Durant tres tardes, les quatre enginyeres Núria Bartolich, Natina Isart, Carla Feliu i Clara Salvadó han pogut conversar amb l’alumnat de la comunitat de mitjans de l’escola Amistat per poder-los explicar quina és la seva feina, a través del conte i també d’objectes que les quatre enginyeres han compartit amb els infants. Cadascuna d’elles han pogut respondre les preguntes sobre la seva professió dels més petits. Des de diferents vessants, les quatre enginyeres han mostrat que l’enginyeria és molt àmplia i està darrere de moltes de les coses que utilitzem diàriament. Les quatre enginyeres destaquen que l’experiència de conversar amb l’alumnat ha estat gratificant, ja que els hi ha permès despertar vocacions: “El més bonic de tots és quan comences la teva explicació i els preguntes què volen ser de grans, i et contesten diverses professions, però no et mencionen l’enginyeria i quan acabes la teva explicació, els mostres el que fas i et contesten que alguns es volen dedicar a l’enginyeria, és molt gratificant”, explica Natina Isart una de les enginyeres que ha participat d’aquesta iniciativa a l’escola.