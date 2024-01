Els Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera han frustrat un desembarcament de 3,5 d'haixix a una cala de Cadaqués, al Cap de Creus

Han intervingut 3,5 tones d'haixix, diversos vehicles destinats al transport, i més de 2000 litres de combustible per proveir l'embarcació per tornar al seu punt d'origen. Els investigats van fugir en detectar el dispositiu policial. Alguns ho van fer en l'embarcació i altres camp a través

El cas va succeir el dia 23 de gener, quan passaven deu minuts de les nou de la nit. En aquell moment, un dels helicòpters del servei de Vigilància Duanera, en el marc de les seves funcions de lluita i repressió contra el tràfic de drogues i el contraban, va detectar una embarcació semirígida que navegava cap a la Cala Culip, una petita platja situada al nord del Cap de Creus, que en aquesta època de l'any és poc freqüentada tant per turistes, com per gent de la zona.

La vigilància aèria sobre la goma i la seva adreça de navegació va permetre comprovar que a la zona d’influència de la cala es trobaven estacionats diferents vehicles i furgonetes, així com la presència d'un grup de persones que es trobaven en actitud d'espera.

Actuació operativa conjunta

Davant la possibilitat que s'anés a produir un desembarcament de droga en aquest punt del litoral, els agents dels Mossos d’Esquadra de la DIC (Divisió d'Investigació Criminal) amb Vigilància Duanera van coordinar una actuació operativa conjunta i es van activar nombroses patrulles a fi de realitzar els esbrinaments corresponents en aquest lloc.

Els investigats van fugir en veure's sorpresos i detectar el dispositiu policial. Alguns ho van fer, com s'ha dit, en l'embarcació i altres camp a través, deixant abandonats dos vehicles i diferents estris personals.

Un cop al lloc, els indicatius d’ambdós cossos van localitzar abandonada una furgoneta de grans dimensions que s'havia accidentat mentre tractava de sortir del camí que condueix a aquesta cala. A l’interior hi contenia diversos fardells d’arpillera de diferents dimensions. També van localitzar més fardells al costat de les escales de la mateixa cala, i a peu de platja uns 100 bidons amb combustible, per a proveir a l'embarcació que transportava la droga i poder retornar al punt d'origen.

Els efectius policials van mantenir el dispositiu fins a altes hores de la matinada per a assegurar i retirar la droga interceptada, els vehicles abandonats i localitzar i detenir els presumptes autors dels fets descrits.

La policia informa que continueu les indagacions per a identificar i detenir les persones implicades de la partida de droga interceptada. Els investigadors han posat els fets en coneixement del Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia de Figueres.