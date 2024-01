Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes de 27 i 29 anys com a responsables d’una plantació de marihuana a Avinyonet de Puigventós. Els dos detinguts van trucar al telèfon d’emergències per denunciar que havien entrat a robar tres persones amb pistoles. Una vegada van arribar els Mossos d’Esquadra van trobar-se amb els dos homes que denunciaven haver estat víctimes d’un robatori perquè tres assaltants se’ls havien emportat centenars de plantes de marihuana. Els Mossos van detenir els dos responsables de la plantació per un delicte contra la salut pública i ara busquen els tres lladres armats.

Els fets van tenir lloc la matinada del dilluns, quan tres persones armades amb pistoles van entrar a robar en un hort que hi havia a prop del polígon industrial del municipi, on hi havia mig miler de plantes de marihuana. Els responsables de la plantació, que vivien en una barraca al costat de l'hort, van trucar al telèfon d'emergències per denunciar que eren víctimes d'un robatori. Una vegada van arribar-hi els Mossos d'Esquadra, els dos homes de 27 i 29 anys van explicar que tres assaltants armats s'havien emportat centenars de plantes. Els agents van detenir els dos homes per un delicte contra la salut pública. El de 29 anys tenia antecedents. Tots dos van passar a disposició judicial el dimarts. En paral·lel, la Unitat d'Investigació de la comissaria de Figueres va començar a buscar els tres individus armats i el dimecres es va escorcollar l'hort assaltat, amb una ordre judicial. Allà només hi quedaven una cinquantena de plantes.