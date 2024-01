Els veïns els enxampen robant cable telefònic a Sant Llorenç de la Muga i els Mossos els sorprenen amb el material sostret

Nou robatori de cable de coure a l'Alt Empordà. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes pels fets. El cas es remunta al dimarts 16 de gener al vespre. Diversos testimonis van avisar el 112 que havien vist com unes persones estaven tallant cable telefònic entre Sant Llorenç de la Muga i Albanyà. Llavors, els Mossos d'Esquadra van activar una patrulla, que quan circulava per la GI-511, a l'altura del quilòmetre 5, es va creuar amb un cotxe.

Els agents el van fer aturar i van identificar els tres homes que anaven a dins del vehicle. En aquell moment van veure que els seients de darrere del cotxe estaven abatuts. La sorpresa dels policies va ser que en l'espai entre els seients i el maleter hi havia molts metres de cablejat telefònic. Els agents van escorcollar el vehicle i, a banda del cable de coure tallat, hi van trobar també unes alicates, guants i un ganivet; eines que podien haver estat utilitzades per tallar el cable telefònic.

Davant dels fets van detenir els tres homes per ser presumptes autors d'un delicte de furt. A banda, els Mossos van contactar amb l'empresa Telefònica i van confirmar el robatori i van informar els Mossos que interposarien la denúncia, cosa que després s'introduirà en les diligències ampliatòries, segons confirmen des del cos policial.

Pel que fa als arrestats són tres homes de 40, 45 i 46 anys. Tots ells comptaven ja amb antecedents policials previs.