L’Ajuntament de Llançà treballa per habilitar un nou punt d'estacionament gratuït al Port, concretament en un terreny adjacent al ja existent pàrquing de l'antiga depuradora, situat a prop de la platja i del passeig marítim. Una iniciativa que s’impulsa amb l’objectiu d'ampliar l'oferta d'aparcament públic a la zona, sobretot de cara a la temporada turística.

L'execució del projecte, però, està condicionada per la compra de la parcel·la on s’ha plantejat crear l'aparcament: una zona d'horts que actualment és de titularitat privada. Per això, «el consistori té previst iniciar aviat converses amb els propietaris per mirar de tancar un acord», explica Núria Escarpanter, alcaldessa de la localitat. En cas que s'arribi a bon port, s'ha reservat una partida pressupostària de 100.000 euros per sufragar els costos.

Tot i que la proposta encara es troba en una fase molt primerenca, des de l’Ajuntament s’espera poder-la tirar endavant al llarg d’aquest any. En aquesta línia, si s'aconsegueix municipalitzar el solar, primerament el pàrquing podria entrar en funcionament de forma provisional i sense asfaltar. Tanmateix, «la intenció és que a la llarga puguem arreglar i urbanitzar l'espai. Però cal anar pas a pas; de moment estem mirant d'adquirir-lo», assenyala Escarpanter, que també detalla que, si bé encara no es pot concretar el nombre exacte de places que tindria l'aparcament, serien forces donades les dimensions de la superfície.

Malgrat que ara es planteja crear aquest nou espai d'estacionament, des del consistori es remarca que Llançà no pateix un problema de manca d'aparcament, i que aquesta ampliació de l'oferta s'impulsa com una «previsió de futur». «Des de l'equip de govern tenim molta sensibilitat per anar fent créixer les zones de pàrquing. Som un poble turístic i cal que totes les persones que vinguin a gaudir de la nostra població puguin disposar d'un lloc per aparcar», subratlla Núria Escarpanter.

Aparcaments per autocaravanes

Seguint aquesta línia, cal recordar que a Llançà l'any passat es van habilitar dos espais d'aparcament per autocaravanes. Al mateix temps, es va aprovar una ordenança reguladora que prohibeix estacionar i pernoctar en qualsevol punt indiscriminat del municipi. Ambdues mesures van ser impulsades per posar fi a les «molèsties» que aquest tipus de vehicles havien provocat fins al moment a la localitat.