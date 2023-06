L’Ajuntament de Llançà ha detectat la necessitat de condicionar espais per les autocaravanes i aquest estiu es preveu que hi hagi dos estacionaments per a aquest tipus de vehicles. «A Llançà, no existia regulació en matèria d’autocaravanes i l’any passat vam tenir una temporada bastant caòtica, perquè no hi havia una normativa», explica l’alcaldessa, Núria Escarpenter. Els darrers mesos el consistori ha aprovat una ordenança reguladora que no permet estacionar i molt menys pernoctar en qualsevol lloc del municipi.

El primer dels pàrquings que s’estan habilitant està a tocar de l’Ajuntament de Llançà. «S’han col·locat els panells indicadors del pàrquing, que aquest estiu acollirà les autocaravanes i vehicles camperitzats. També en millorarem l’accessibilitat». En aquest espai, s’hi podrà pernoctar, però no més de 72 hores. Des de l’Ajuntament, ja es treballa per tenir a punt el segon dels pàrquings abans no arribi l’estiu: «Ja hem resolt el pressupost i tenim el projecte de buscar un altre espai per donar servei a les autocaravanes, perquè puguin fer un canvi d’aigües brutes i tenir aigua i llum». L’espai on s’ubicarà no està decidit del tot, però el més segur és que sigui a tocar del CAP: «Hi ha dues altres opcions, al pàrquing de l’Oficina de Turisme o al pàrquing de la depuradora del port».

Pel que fa al pàrquing del costat de l’ajuntament, «l’accessibilitat avui dia ja és bona, però volem delimitar tot el pàrquing amb barana de fusta i que l’accés s’integri en l’entorn natural on està situat». La voluntat és continuar engrandint aquest pàrquing perquè quan sigui realitat el camí dels horts –una via verda que et podrà portar des de l’estació al port– la gent que vulgui enganxar-se a aquest camí des de l’ajuntament, pugui aparcar aquí i arribar al port caminant. Si el projecte prospera, «volem continuar donant més servei a autocaravanes, però també a vehicles perquè la gent pugui agafar el camí dels horts» conclou.