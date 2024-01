L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat un pressupost de 2.262.970,42 euros, un 4,66% més que l’any passat. Destina 196.652 euros a inversions, la major per al local polivalent del camp de futbol. Es va aprovar amb els vots sde l’equip de govern (Alternativax Tothom i Junts per Palau) i l’abstenció de l’oposició (Gent de Palau).

El pressupost contempla, a bana de les obers al local polivalent (71.834,39); la Rehabilitació façana Ajuntament (48.380,64€); complements camp de futbol (36.376,14€); punt de càrrega de vehicles elèctrics (31.561,57€); instal·lació plaques solars (6.000€); projector centre cívic (1.500€); i adquisició de material informàtic (1000€).

La dotació pressupostària per a amortitzar préstecs durant l’exercici 2024 és de 99.140,93€, amb una reducció de 19.282,88€ respecte l’exercici 2023. L’Ajuntament no preveu concertar cap préstec nou durant el 2024

Es preveu una reducció important en la recaptació d’impostos directes respecte l’any 2023, concretament 48.168,37€ menys, sobretot pels efectes de les bonificacions de l’IBI per a la instal·lació de plaques solars.

En l’apartat de taxes, preus públics i altres ingressos, es preveu un increment total de 131.318,17€ de la recaptació en aquest capítol, bàsicament per la modificació de la taxa de recollida d’escombraries (es preveu recaptar 94.113,14€ més per aquesta via) i de la taxa de jardins (es preveu recaptar 20.890,06€ més).

Venda aparcaments

Es preveu ingressar 21.776,85€ per la venda d’aparcaments de la plaça Constitució.

L’Ajuntament també preveu al pressupost un increment de 100.390 euros de les subvencions que rebrà.

La subvenció més rellevant és la concedida per a l’anualitat 2024 del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat per a la construcció d’un local polivalent al camp de futbol per import de 64.659,05.