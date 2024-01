L’Ajuntament de l’Armentera ha firmat un conveni amb Caixabank per dur a terme el programa Plens de vida dirigit a les persones grans. L’objectiu d’aquesta iniciativa és afavorir el benestar d’aquest col·lectiu i maximitzar les seves possibilitats de desenvolupament i facilitar la construcció de xarxes de suport que proporcionin oportunitats de desenvolupament i afavorir a l’envelliment actiu.

Joan Bosch, regidor d’igualtat i assumptes socials de l’Armentera, explica que «des de l’Ajuntament buscàvem activitats de gimnàstica, perquè ens ho demanaven i ens va sortir l’opció de desenvolupar aquest programa que, a més, és gratuït». En aquest sentit, els tallers començaran a finals d’aquest gener o principis de febrer i s’allargaran fins al mes de juny.

Les activitats escollides són dues: en Forma!, que té per objectiu promoure la salut mitjançant la realització d’exercici orientat a mantenir i millorar la condició física general de les persones grans. Les classes es faran a la Sala Nova, tot i que les inscripcions encara no estan tancades hi ha apuntades vint-i-dues persones.

Per altra banda, també es durà a terme a l’edifici de l’Ajuntament un taller de digitalització sobre WhatsApp, on els assistents aprendran i milloraran les seves competències de comunicació amb els altres a través d’aquesta xarxa. Des de l’Ajuntament expliquen que de moment hi ha quinze inscrits.