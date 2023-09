La Guàrdia Urbana va desplegar, aquest dissabte a la nit, diverses actuacions i dispositius a la ciutat de Figueres, en els quals es van identificar 23 persones i es van interposar 44 denúncies, la majoria de les quals es deuen a càrrecs com consum d'alcohol a la via pública, tinença de drogues, desobediència i desordres públics. Les zones d'actuació de la passada nit van ser el barri del Culubret, els voltants de la Plaça de l'Estació -com divendres a la nit- i el carrer Méndez Núñez.