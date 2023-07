En un esforç per posar en valor la riquesa geològica, arqueològica i natural de l’Alt Empordà i el Cap de Creus, la geòloga, il·lustradora i comunicadora científica Nia Schamuells ha creat una biblioteca digital on es troba l’Atles de Catalunya amb informació de totes les comarques catalanes. Es tracta d’una web innovadora, GeoAtlas project, on es troba la secció del GeoAtles de Catalunya, una iniciativa innovadora que permet al públic descobrir i explorar tresors ocults de totes les comarques catalanes. Mitjançant mapes il·lustrats, aquesta biblioteca digital ofereix una experiència única per a tots aquells interessats en la geologia, les ciències de la Terra i la preservació del patrimoni català.

El 2022 el projecte va ser beneficiari d’un els ajuts Joan Oró de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Amb un enfocament original aquest projecte «va sorgir de la necessitat de combinar el coneixement geològic amb altres àmbits importants com la biodiversitat i l’arqueologia». Tot i que en l’actualitat molts projectes posen de manifest la biodiversitat i l’herència arqueològica, «no hi ha cap registre d’un projecte així, que enllaci el patrimoni geològic i cartogràfic de Catalunya amb la resta», recalca Schamuells. Aquest projecte vol posar de manifest la intrínseca relació que hi ha entre biodiversitat, geologia i connexió amb les poblacions que hi han habitat al territori al llarg dels anys. Ara, gràcies a aquesta web pionera, els usuaris poden explorar mapes il·lustrats que ofereixen informació completa sobre el patrimoni geològic, natural, cultural, arqueològic i de biodiversitat de les comarques de Catalunya. Aquest és només el primer pas per crear una biblioteca de mapes de diversos llocs arreu del món.

«La regió de l’Alt Empordà és especialment privilegiada des del punt de vista geològic», recalca Schamuells. Situada a la part més oriental dels Pirineus, el Cap de Creus destaca com una joia geològica. Amb un paisatge salvatge, aquesta àrea protegida alberga per exemple pegmatites, roques de cristalls de gran mida i minerals rars com la columbita i la tantalita, que formen el grup conegut com a coldan. Sorprenentment, aquests minerals són molt poc comuns. Tot i la seva importància, el Cap de Creus roman poc conegut, en comparació amb altres indrets com Montserrat, tot i que els científics de tot el món el consideren una destinació inigualable per al seu estudi.

L’interès no s’acaba aquí. En la resta de l’Empordà, concretament a Capmany, es troba la misteriosa Pedra dels Sacrificis, un monument granític que data del Neolític, amb més de 3.500 anys d’antiguitat. A més, a Vilacolum, hi ha la traquita, una roca volcànica que els romans utilitzaven per construir estructures notables. Aquestes troballes evidencien la influència del patrimoni geològic en l’establiment de poblacions antigues, demostrant que les condicions geològiques i els recursos naturals eren determinants per als assentaments dels grecs i els romans.

Una primera part del projecte ha consistit a col·locar tots els llocs d’interès, recollits amb cura. «S’han posat en mapes de Google Maps classificats per zona geogràfica -en aquest cas l’Alt Empordà surt amb la resta de punts de la Costa Brava- així la gent pot anar allà i trobar el lloc ràpidament si el vol visitar. A més també hi pot trobar un breu text descriptiu». La segona part i més gran «ha consistit a fer tot un seguit de mapes il·lustrats que es penjaran per fascicles o capítols i es poden descarregar a la web. Ara mateix ja està disponible el de l’Alt Empordà». El mapa interactiu desenvolupat en aquest projecte permet als visitants explorar i descobrir aquests elements fascinants de l’Alt Empordà i el Cap de Creus. A través de la web, es poden visualitzar les coordenades i les rutes per arribar a cada lloc destacat, a més d’informació detallada sobre els elements geològics, arqueològics i de biodiversitat presents en cada zona.

En la segona fase d’aquest projecte, s’aniran afegint mapes de les 43 comarques de Catalunya dividides segons zones de relleu ampliant encara més la visió sobre la seva riquesa geològica i natural del territori.

Amb aquesta iniciativa única, Nia Schamuells, creadora també de @salirconunageologa, busca promoure la curiositat i l’interès per la geologia i les ciències de la Terra entre el públic general. A més es pretén conscienciar sobre la importància de la preservació del patrimoni geològic i natural, tot destacant la seva relació amb la història, la cultura i la biodiversitat.

Apadrinar comarques amb donacions al web

GeoAtles de Catalunya és el projecte en procés sobre la cartografia de Catalunya. Per acabar els mapes de les 43 comarques de Catalunya es poden fer donacions a través del web https://ko-fi.com/geoatlasproject. «Actualment, tenim recopilada informació tècnica de totes, l’únic que necessitem és un va empènyer més per acabar de dibuixar tots els mapes. Ara en falten vint» expliquen els impulsors. Les persones interessades a col·laborar poden fer una petita donació indicant quina comarca volen apadrinar i el nom que volen que aparegui com a mecenes.