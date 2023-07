Després de l'èxit de l'any passat, amb la participació de Ponç Feliu, director del parc natural de Cap de Creus, explicant la nova proposta de regulació de l'àmbit marí a través del PRUG, enguany la Fundació Alive ha convidat a Anna Sànchez, investigadora principal del projecte Surfing for Sciente , de la Universitat de Barcelona (UB).

El projecte de ciencia ciutadana Surfing for Science ha establert, aquest 2023, un nou punt de recollida de mostres a l’Escala, impulsat per la fundació Alive. A través del CN L'Escala, s'organitza i s’executa la recollida de mostres quinzenal que posteriorment són analitzades a la UB.

Aquest divendres 14 de juliol, Anna Sánchez s'endinsarà en la problemàtica dels microplàstics i com el projecte Surfing for Science treballa per entendre-la millor, amb la conferència "Els microplàstics, un problema global".

L'acte tindrà lloc al restaurant Bol Roig del Club Nàutic l’Escala, a les 19 h. Per assistir-hi és imprescindible fer reserva prèvia abans del 13 de juliol de 2023.

La recollida de microplàstics

Surfing for Science va començar fa més de tres anys i s’ha dut a terme en diversos punts del litoral català, entre ells Llançà, Roses i l’Escala. Enguany, el projecte també s’ha iniciat a la costa del País Basc.

Aquesta iniciativa té com a objectiu avaluar la contaminació per microplàstics a la zona litoral, determinar-ne l’origen, l’abundància i l’impacte que genera a l’entorn. Per dur-ho a terme compta amb la col·laboració de la ciutadania, i en el cas del punt de mostreig de l’Escala, impulsat per Alive Fundació, són els voluntaris del Club Nàutic L’Escala els encarregats de recollir les mostres quinzenalment.

El passat mes de maig es van obtenir els primers resultats de les mostres de microplàstics recollides a la costa de l’Escala, que es poden consultar a l’aplicació online.

Les mostres analitzades fins ara es van recollir el 25 de febrer, l’11 i el 25 de març i el 9 d’abril. I, inicialment, la concentració de microplàstics trobada és menor a altres punts de mostreig.