Els pressupostos participatius de Castelló d’Empúries encaren una nova fase. Després que la Comissió Tècnica hagi dut a terme durant els darrers mesos una anàlisi de les 625 propostes ciutadanes presentades, n’ha escollit 103, que seran les que passaran al Fòrum Ciutadà de Priorització. La sessió tindrà lloc aquest dimecres 5 de juliol, a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Gòtica, i és oberta a tota la població castellonina.

El Fòrum Ciutadà de Priorització servirà perquè, a través d’una dinàmica participativa, els participants de la sessió escullin quines seran les actuacions finalistes, les que se sotmetran a votació popular durant la fase final.

Propostes diverses

De les 103 propostes que es podran escollir dimecres, destaca la pluralitat d’àmbits que agrupen. Algunes són de caràcter més social, com per exemple la compra o edificació de pisos de fins a tres habitacions per a la població en situació de vulnerabilitat. D’altres, en canvi, estan relacionades amb la recuperació de patrimoni, com ara la rehabilitació del Centro. També ressalten aquelles propostes que busquen millorar l’entorn del municipi, com és la proposta d’instal·lació d’una tirolina a la zona Puigmal- El Mestral, la creació de més carrils bici, l’asfaltatge de carreres, la instal·lació d’un Parc Urbà de Salut a la plaça Ponent, o l’execució de camins segurs per anar a l’escola, entre altres. Per escollir les propostes que passaran a votació popular, la Comissió Tècnica ha dut a terme una exhaustiva anàlisi i treball constant que compleixen tots els requisits establerts i que no sobrepassin els 150.000 euros de pressupost.

Pel que fa a les propostes no escollides, s’havia plantejat implementar la figura d’agents de proximitat per vigilar les zones comercials d’Empuriabrava o fer del riu Muga un espai d’esbarjo per fer-hi activitats, entre moltes altres. Totes elles han estat desestimades per no respectar el marc normatiu i legal existent, no ser de competència municipal, contradir plans aprovats per l’Ajuntament, no ser realitzables tècnicament, ser una proposta repetida o no ser considerada una inversió.

Fase final

Un cop s’hagin escollit les propostes finalistes seran sotmeses a votació ciutadana en la darrera fase del procés, que tindrà lloc en el mes de setembre o octubre. Hi podran participar en línia i a través dels punts de votació telemàtica distribuïts pel municipi totes aquelles persones empadronades al municipi majors de 16 anys. En l’edició 2024, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha mantingut la partida de 250.000 euros dels anys anteriors.

Aquestes són totes les propostes escollides: