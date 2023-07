Carles Lagresa ha estat un dels quinze alcaldes i alcaldesses de l’Alt Empordà que no ha hagut de passar pel sedàs de la lluita de campanya a les passades eleccions municipals del 28 de maig. Com ja li va passar el 2019, la seva candidatura, vinculada a Esquerra Republicana, va ser l’única que va presentar llista per anar a les urnes. Malgrat l’absència de competència, els veïns amb dret a vot no es van quedar a casa, ja que hi va haver una participació del 64,56%, amb un 93,06% de vots a favor de la candidatura que encapçalava Lagresa. També hi va haver 14 vots en blanc i 13 nuls.

En aquest nou mandat municipal, Carles Lagresa està acompanyat per Lluís Insa Guirado, Berta Prat Morera, Raquel Navarra Caballero, Mònica Marcillo Matas, Josep Maria Tegido Mallart i Àngel Olivet Casellas.

Entre els reptes del nou mandat, l’alcalde d’Espolla destaca «la necessitat de potenciar l’habitatge en el municipi, ja que tenim molta demanda i poca oferta. Per això hem creat una regidoria específica per aquest tema. Estem executant un pla de millora urbana que ja preveu una reparcel·lació de terrenys que permetrà generar vuit habitatges, especialment pensats per a la gent jove. Esperem que estigui tot a punt entre finals d’aquest any i principi de l’any vinent».

La situació ambiental i la sequera també són motiu de preocupació en aquesta part de l’Albera, per la qual cosa el govern municipal té en cartera «la posada en marxa d’una comunitat energètica per a combatre el canvi climàtic en l’àmbit local. Instal·larem plaques a la teulada de la Fraternal, l’edifici públic més gran que tenim, per a generar la nostra pròpia energia per a poder vendre-la als veïns a preus molt raonables».

Sobre l’abastament d’aigua, Espolla té el servei municipalitzat i la rep des dels aqüífers de Peralada que gestiona la Mancomunitat de l’Albera. Quan cal, fan servir els recursos propis de la riera de Sant Genís. «Ara el Departament d’Acció Climàtica ens està ajudant a redactar un pla local de sequera per a controlar-ho tot millor», diu Carles Lagresa.

Artesania espollenca: una vara d’alcaldia singular

La cerimònia d’investidura dels alcaldes i alcaldesses va seguir el protocol establert a tots els 68 municipis de l’Alt Empordà. El moment més esperat sol ser el del traspàs del lliurament de la vara per part del president de la mesa d’edat o de l’alcalde sortint. A Espolla, la vara no és com la dels altres ajuntaments. Està feta de fusta autòctona d’olivera de l’Albera per l’artista local Jaume Geli. Un objecte d’artesania pura que l’alcalde Cales Lagresa va lluir amb orgull espollenc. «Quan vaig accedir al càrrec el 2011 no hi havia vara i en Jaume ens va fer aquesta obra d’art, és immillorable», recorda.