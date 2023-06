Les Caves del Castell de Perelada han resultat guanyadores dels XX Premis Catalunya Construcció, que organitza el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), en la categoria de direcció i construcció d'obres.

El guardó es va entrar durant la Nit de la Construcció celebrada el passat 29 de juny al Mercat dels Encants de Barcelona.

El van recollir els responsables d'aquesta edificació, Antoni Floriach i Alejandro Segura per la construcció de les Caves del Castell de Perelada.

El jurat considera que l'equip de direcció d'execució ha sabut treballar amb el grau de compromís i professionalitat que requeria una obra arquitectònica d'aquestes característiques, amb un nivell de qualitat exigit que s'ha superat amb èxit i que mereix la màxima distinció.

136 candidatures

A l'edició d'enguany dels Premis Catalunya Construcció s'han presentat un total de 136 candidatures. Els premis compten amb el suport del Consell de Col·legis de l'Arquitectura Tècnica de Catalunya i d'Arquinfad.

En la categoria de direcció integrada de projecte, el premi ha estat atorgat a Ramon Cisa, Sergi Barquet, Elisabet Garcia i Helena Roca per l'edifici d'oficines Wittywood a Barcelona. Es tracta del primer edifici d'oficines de l'Estat espanyol construït totalment amb fusta seguint un procés avançat de prefabricació i industrialització i amb compromís de sostenibilitat aconseguint els segells Leed i Well.

En la categoria de rehabilitació, el premi es subdivideix en tres àmbits: la rehabilitació patrimonial, la rehabilitació funcional i la rehabilitació energètica. En la primera, de rehabilitació patrimonial, s'ha endut el guardó l'equip format per Albert Dalmau i Marina Salvador, per l'Escola municipal de música Roser Cabanas a Cornellà de Llobregat. Es tracta de la rehabilitació i reforma d'una nau magatzem del conjunt industrial de Can Bagaria, per acollir les noves dependències de l'ecola municipal de música, com a part del procés de regeneració de tot el conjunt fabril impulsat per l'Ajuntament de Cornellà i l'Area Metropolitana de Barcelona (AMB). En aquesta categoria, el jurat ha concedit una Menció Especial a Meritxell Inaraja i Mònica Mauricio per a la rehabilitació de l'antiga seu de la Unió de Cooperadors de Gavà per destinar-la a usos polivalents vinculats als projectes de joves emprenedors.

En l'àmbit de la rehabilitació funcional el premi ha estat concedit a Mariona Benedito, Martí Sanz, Alba Subirada, David Parisi i Jairo Hernández pels 34 habitatges dotacionals a Sant Feliu de Llobregat. Es tracta d'una operació de reciclatge urbà, una suma d'esforços de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l'IMPSOL i l'equip de projecte i obra, que rehabiliten les dues últimes plantes d'un edifici d'usos mixtes que havien quedat en desús, per transformar-les en habitatge social en règim dotacional, responent a la demanda d'emergència habitacional del municipi.

Quant a la rehabilitació energètica, el jurat ha decidit premiar Micheel Wassouf i Angelica Rutzmoser per Projecte ShowPass a Barcelona. Es tracta d'una rehabilitació demostrativa tipus "Showroom viu", d'un edifici de principis del segle XX ubicat a la trama urbana de Barcelona. Les solucions energètiques queden a la vista per exposar-les als promotors i tècnics del sector a través de jornades de portes obertes.

En la categoria d'innovació en la construcció, el jurat ha concedir 2 premis exaequo. El primer ha estat per Félix Ruiz Gorrindo, Antonio Aguado i Carles Serrat per la Proposta d'escala per valorar el grau de gravetat de danys als edificis. La proposta ha estat realitzada en el marc de la UPC en col·laboració entre l'Escola d'Arquitectura Tècnica, l'Escola d'Enginyers de Camins i l'Escola d'Arquitectura de Barcelona.

El segon premi exaequo en aquest mateix àmbit ha estat per a Josep Bunyesc pels Dissenys per a cabanes de pastors a l'Alt Pirineu. El projecte aborda el disseny i la construcció d'uns habitatges mínims, capaços de cobrir les necessitats bàsiques i oferir confort en climes extrems i de difícil accés, als pastors que han de vigilar els seus ramats davant perills com la presència de l'ós en les muntanyes del Pirineu.

En la categoria de coordinació de seguretat i salut, el premi ha estat per la candidatura presentada per Eduardo Jarque per la construcció del Pediatric Càncer Center Barcelona de l'Hospital de Sant Joan de Déu.

El jurat va atorgar un any més el premi especial a la trajectòria professional, que en aquesta edició ha rebut Jordi Viola i Garriga (83 anys), aparellador i també arquitecte, per la seva lluita en favor del cooperativisme entre els professionals del sector de la construcció, així com per la valuosa tasca de difusió de la cultura arquitectònica i la tecnologia constructiva.

Treball final de grau

També es va atorgar el premi al treball final de grau que es va atorgar a Adriana Alejandra Calderón pel projecte Estudio de la vivienda vernácula peruana contextualitzada, treball acadèmic realitzat amb el tutoratge de la professora Maria Antonia Navarro.