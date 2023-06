Un any després de les agressions homofòbiques que van sacsejar la comarca, l’Associació LGBTI+ Alt Empordà s’uneix per a celebrar la Diada Internacional de l’Alliberament Sexual i de Gènere. Aquest esdeveniment, que tindrà lloc el 28 de juny a la plaça Josep Pla de Figueres, busca reivindicar els drets de la comunitat LGBTI+ a la comarca. Amb la participació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, es preveu una jornada plena d’activitats i un manifest «que convida la població a sumar-se a la lluita per una comarca lliure de discriminacions LGTBIQ+» remarca el vicepresident de l’associació Xavi Torrent.

El 28 de juny a la tarda, la plaça Josep Pla de Figueres es convertirà en l’epicentre de l’esdeveniment, organitzat per l’Associació LGBTI+ Alt Empordà, «amb la finalitat principal visibilitzar el col·lectiu i defensar els seus drets en aquesta comarca. Diverses activitats estan programades a partir de dos quarts de sis de la tarda, entre les quals destaquen un taller de pancartes per expressar idees i reivindicacions, així com un taller sobre el vocabulari LGBTI per a la formació i sensibilització del públic assistent.»

Durant la Diada, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres se sumaran als actes amb la lectura del manifest en suport a la causa de l’Associació LGBTI+ Alt Empordà.

Aquest gest de suport institucional demostra la importància de la lluita per la igualtat de drets i la construcció d’una societat més tolerant i inclusiva. La col·laboració conjunta entre l’Associació, les institucions i altres entitats locals és clau per a aconseguir un canvi real i durador.

Els inicis

L’Associació LGBTI+ Alt Empordà, que va sorgir el mes de juliol passat, es consolida com el grup motor del col·lectiu LGBTI a la comarca. Els seus objectius principals són incrementar la visibilitat de la comunitat mitjançant l’organització d’activitats i esdeveniments, promoure espais de trobada i diàleg per atendre les seves necessitats i lluitar per la plena igualtat dels seus drets.