La nit ha estat d’insomni en diversos municipis de l’Empordà. Els termòmetres no han baixat dels 25 graus en diverses estacions meteorològiques i s'ha viscut una nit tòrrida.

És el cas de Portbou que s'ha mogut per sobre dels 25 graus durant tota la matinada. Avui, la màxima ja s'enfilava fins als 27,7 graus.

Aquí hi té a veure la tramuntana que ha bufat en alguns sectors de l’Empordà. Això ha evitat el refredament nocturn i ha deixat part del territori amb mínimes d’entre 22 a 25 graus. A Portbou per exemple avui ja s'ha registrat una ratxa màxima de 69.8 km/h. El mateix ha succeït a Figueres, on no s'ha baixat per sota dels 25 graus fins a les set del matí (24,9ºC). Segons les dades de l'estació local. També hi ha hagut una situació semblant a Llançà, on també s'han superat els 25 graus durant la nit.

En canvi, al Pla de l'Estany on també hi havia la previsió i avís del Meteocat de calor nocturna per una nit tòrrida finalment no ha estat així. Si no que la mínima s'ha mogut per sobre dels 20 graus i per exemple, la mínima ha estat de 21,2ºC a Banyoles. Aquesta situació s'ha repetit en altres punts de la província on hi ha hagut nit tropical. És a dir, no s'ha baixat dels 20 graus de mínima.

Això s'ha repetit en moltes poblacions sobretot de la costa com per exemple a Roses (23,2ºC), Platja d'Aro (21,5ºC) o en zones de l'Alt Empordà, com a Cabanes (22,2ºC).

Calor intensa

Avui està previst que el dia sí molt calorós sobretot a l'Alt Empordà i el Gironès. Està previst que els termòmetres s'enfilin de valent aquest migdia i fins a la tarda. Poden registrar-se màximes que superin el llindar i puguin superar els 35 graus en ambdues comarques.

Alerta per tempestes

D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya també té un avís per intensitat de pluges a la zona del pre-Pirineu i Pirineu. En el cas de les comarques de Girona, hi ha previsió de fortes tempestes a partir del migdia al Ripollès i a la Garrotxa. Aquí es preveu que les fortes pluges puguin deixar més de 20 litres en mitja hora. Uns xàfecs, segons el Meteocat, aniran acompanyats localment de calamarsa i també poden registrar-se ratxes molt fortes de vent.