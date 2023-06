Renfe vol instal·lar a Portbou el primer centre de la companyia a Catalunya per promoure l'ús de les noves tecnologies. Entre d'altres, aquest Centre de Competències Digitals (CCD) investigarà com aplicar la realitat augmentada a l'hora de formar el personal que treballi als tallers o de quina manera les noves tecnologies -com el 5G o el blockchain- poden ajudar a gestionar les mercaderies. Segons ha pogut saber l'ACN, l'objectiu és que el centre de Portbou arrenqui amb un equip de deu persones, permeti crear llocs de treball especialitzats i fomenti l'ocupació dels joves del territori. La companyia ja s'ha reunit amb l'alcalde de Portbou per buscar emplaçaments per al projecte. Actualment Renfe ja té sis CCD arreu de l'Estat.

Els Centres de Competències Digitals (CCD) de Renfe són un dels eixos estratègics per impulsar la transformació digital de la companyia. Permeten investigar, desenvolupar i desplegar tecnologies emergents al sector ferroviari (en àmbits tan diversos com la ciberseguretat, les aplicacions mòbils, la formació de professionals o la logística). Ara, la companyia ha fixat la mirada a l'Alt Empordà per instal·lar-hi un dels centres d'aquesta xarxa. En concret a Portbou, que històricament ha estat un enclavament clau per al transport de mercaderies. El director general del proveïdor de serveis logístics Logirail, Óscar Gómez, ja s'ha reunit amb l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, per buscar un emplaçament per al projecte. Tots dos han visitat el complex ferroviari del municipi i han analitzat la viabilitat de situar el futur CCD en un dels edificis. Segons ha pogut saber l'ACN, els plans de Renfe inclouen que el futur centre de Portbou es focalitzarà a promoure l'ús de tecnologies digitals en els camps de la formació i la logística. Entre d'altres, investigarà com aplicar la realitat augmentada a l'hora d'ajudar a formar el personal dels tallers de fabricació i manteniment (recreant situacions que es poden trobar en el seu dia a dia). Però a més, el CCD de Portbou també se centrarà a promoure les tecnologies emergents a l'hora de gestionar mercaderies. Així, investigarà com el 5G o el GPS poden ajudar a fer seguiment dels vagons de mercaderies i el recorregut que fan els combois, ajudant a la seva traçabilitat. O de quina manera incorporar l'ús del blockchain a la cadena de valor del transport de mercaderies i els nous models de mobilitat (basada en la integració de serveis on intervenen diversos proveïdors). Treball especialitzat De moment, el projecte del CCD de Portbou tot just comença a caminar. De mitjana, un cop se n'escull l'emplaçament i fins que es materialitzen, solen passar uns sis mesos. Si la planificació de Renfe no es modifica, i el de l'Alt Empordà acaba essent una realitat, serà el primer CCD que la companyia tindrà a Catalunya. Els Centres de Competències Digitals de Renfe generen ecosistemes propis a les zones on s'instal·len. Perquè fan de nexe entre centres de formació, pimes i institucions del territori, i a més, de retruc contribueixen a crear llocs de treball qualificats i a promoure l'ocupació dels joves. D'ençà del 2021, la companyia ferroviària ha creat sis CCD arreu de la geografia estatal. En concret, n'ha instal·lat a Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Terol, Miranda de Ebro (Burgos), Mèrida (Badajoz), Monforte de Lemos (Lugo) i Linares (Jaén). Es preveu que entre el 2021 i el 2024 aquesta xarxa de centres especialitzats en les noves tecnologies arribin a generar fins a 400 llocs de treball. En el cas del de Portbou, la intenció de Renfe és que el CCD arrenqui inicialment amb un equip de deu persones. Situar-lo a l'Alt Empordà, a més, respon a dos objectius de la companyia: reforçar la deslocalització i internalització de càrregues de treball per part de Renfe i apostar per ubicar aquests centres en municipis emblemàtics per a la història ferroviària (com també ho són Alcázar de San Juan, Monforte de Lemos o Miranda de Ebro). "Situarà Portbou al mapa" L'alcalde del municipi, Gael Rodríguez, assegura que es tracta d'una notícia "més que positiva" i remarca que va ser precisament ell qui va fer la proposta a Renfe emmirallant-se amb aquestes poblacions amb història vinculada al tren. "Es generaran llocs de feina de qualitat i, a més, situarà Portbou al mapa de les noves tecnologia com a referent", assegura. En aquest sentit, Rodríguez diu que el projecte també compleix amb dos dels objectius que s'han marcat per aquest mandat que tot just comença: frenar "l'èxode" de joves i "portar gent a viure a Portbou. "Crec que és el primer pas per anar-ho aconseguint", insisteix. D'altra banda, l'alcalde espera que el centre sigui "la llavor" per acabar convertint l'estació de Portbou en un "hub d'innovació al voltant de la tecnologia del ferrocarril i de la sostenibilitat". I reimpulsar l'estació, diu, era també un dels objectius prioritaris del seu equip.