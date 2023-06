Els dotze regidors de Junts que acompanyen l’alcalde Jordi Masquef en el govern de Figueres van anar a buscar-lo, dissabte al matí, a casa seva, a l’històric Hotel Espanya del carrer de la Jonquera. Van voler compartir amb ell, a quarts de deu del matí, el curt recorregut urbà que havia de portar el líder de la seva formació a la presidència del plenari. Molta gent els va saludar al carrer i a la plaça. Masquef és un personatge popular i que ha fet de la proximitat una de les seves millors armes electorals. La presència del seu equip tampoc va ser fruit de cap casualitat, tot estava previst per a donar a conèixer la voluntat de grup. Dins de l’Ajuntament, a la primera planta, no hi cabia ni una agulla. Tres exalcaldes –Marià Lorca, Joan Armangué i Marta Felip– van compartir amb molts altres convidats una sessió històrica, la de la investidura de la majoria més gran d’un sol grup polític des de la recuperació de la democràcia municipal, el 1979.

El simbolisme del moment també va tenir forma de roba, ja que Masquef va escollir el mateix vestit que va portar el dia de la investidura del 2019, quan un pacte a quatre bandes el va deixar fora de joc per a donar l’alcaldia a Agnès Lladó. L’exalcaldessa va presidir el seu nou grup municipal al costat de Xavier Amiel, el número quatre de la seva llista, el qual ha hagut d’agafar el relleu a Jesús Quiroga i Elisabeth Sánchez després de la renúncia d’ambdós.

En el moment d’acceptar el càrrec de regidor, tots els de Junts i ERC el van «prometre per imperatiu legal». Xavier Colomer (CUP) hi va afegir altres connotacions independentistes. Els tres socialistes el van prometre i els dos representants de Vox i PP el van jurar. Malgrat la majoria absoluta de tretze regidors en un plenari de vint-i-un, a més de Jordi Masquef, també van presentar candidatura a l’alcaldia Pere Casellas (PSC), Jordi Vivó (Vox) i Xavier Colomer (CUP), la qual cosa va despertar alguns comentaris en veu alta per part del públic assistent.

Casellas va donar «consells al nou alcalde» després de recordar que «hem facilitat tant com hem pogut el traspàs. Cuidi la majoria. Marquem una línia vermella, buscarem consens en tot excepte sobre l’extrema dreta». Lladó va recordar que en aquest passat mandat «s’ha fet molt bona feina, amb una política oberta i que ha desencallat grans temes de ciutat» i va oferir «mà estesa amb diàleg constant i sincer» per trobar «sintonia entre govern i oposició». Colomer, per la seva banda, va anunciar una «oposició ferma, rigorosa i constructiva. Vinc a treballar per la igualtat i per aconseguir una ciutat més cohesionada».

La nova portaveu de Junts, la primera tinent d’alcalde Carme Martínez, va parlar de la «confiança i esperança en un canvi», per no decebre els votants. «Venim a ser regidors, no a fer de regidors». Martínez avança que des del seu grup «ens hi deixarem la pell per liderar el canvi que els figuerencs ens han demanat».

En el discurs d’investidura, un cop instal·lat en el lloc presidencial, Jordi Masquef va admetre que «avui és d’aquells dies que la vida et recorda que el compromís, l’esforç i el treball t’acaben compensant amb escreix, i és que la vida sempre ens acaba donant molt més del que ens pren». I va marcar el seu principal objectiu a partir d’una afirmació personal: «Els qui em coneixen saben que m’agraden els reptes –i aquest, sens dubte, n’és un i gros– i que també m’entusiasma el servei públic. Per tant, el meu objectiu és contribuir que Figueres sigui una ciutat en la qual es visqui bé i que la gent es guanyi bé la vida». Va posar el colofó de la seva intervenció assegurant que ocupa l’alcaldia «amb gratitud, humilitat, empatia i responsabilitat».

Reunió amb els cossos de seguretat, primera acció de Jordi Masquef