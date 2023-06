DISCURS D'INVESTIDURA DE L'ALCALDE DE FIGUERES, JORDI MASQUEF

Exalcaldes (Sr. Lorca, Sr. Armangué, Sra. Felip), regidors i regidores, cossos de seguretat de la ciutat, autoritats, familiars, mare, pare, Marta, veïns i veïnes de Figueres que sou presents avui en aquesta sala de plens així com aquells que seguiu aquest Ple en directe des de casa, GRÀCIES. Gràcies per la vostra presència i atenció en un dia tan important i que esperem que sigui llargament recordat. I és que és un honor per mi assumir l'alcaldia de Figueres, càrrec que accepto amb molta il·lusió, però alhora amb molta humilitat.

En primer lloc, disculpeu-me si en algun moment d'aquest discurs m'emociono però avui, és un dia dels que et marquen a la vida, d'aquests dies que quan fas balanç els poses a la llista dels "ha valgut la pena", avui és d'aquells dies que la vida et recorda que el compromís, l'esforç i el treball t'acaben compensant amb escreix, i és que la vida sempre ens acaba donant molt més del que ens pren.

Ser alcalde de la teva ciutat és, probablement, el millor que li pot passar a algú que se l'estima. Els qui em coneixen saben que m'agraden els reptes –i aquest sens dubte n'és un i gros- i que també m'entusiasma el servei públic. Per tant, el meu objectiu és contribuir que Figueres sigui una ciutat en la qual s'hi visqui bé i que la gent es guanyi bé la vida. Un objectiu que sembla tan senzill però complicat a l'hora. Mirant enrere he d'admetre que no han estat quatre anys fàcils. Cal ser honest i fer autocrítica d'aquelles coses que un no ha fet bé per no tornar a ensopegar-hi. I és que han passat moltes, moltíssimes coses que també m'han servit per créixer personalment i professionalment. És per això que crec sincerament que per un polític, passar un temps a l'oposició és bo, i una oportunitat per créixer, per parar i escoltar, per madurar personalment i políticament i per veure les coses d'una altra manera, però sobretot per poder governar molt millor en el futur. I aquest futur s'ha convertit en present i ara ens toca entomar aquest repte ingent que és governar la ciutat de Figueres.

I Per tant, assumeixo de nou el càrrec d'alcalde de la meva ciutat des d'una perspectiva molt diferent de la primera vegada, aquell novembre de 2018, ara, amb molta més serenor i maduresa, amb lliçons apreses, sense rancúnies ni retrets, amb una il·lusió renovada i sobretot amb l'anhel de retornar a tots els figuerencs i figuerenques, la confiança que van dipositar en la candidatura de Junts per Figueres el passat 28 de maig.

Els resultats de les eleccions municipals del 28 de maig van deixar un mandat molt clar al futur govern de la ciutat: "Figueres necessita un canvi". Aquest canvi en cap cas l'entenem com un venir a desfer la feina feta. Això en cap cas va de vencedors i vençuts, de blanc o negre. Si no que aquest canvi que ens demanen els figuerencs l'entenem com una crida a posar-nos tots d'acord perquè la ciutat no es pot permetre que ens passem quatre anys més sense reaccionar.

I tot i el magnífic resultat obtingut, amb 13 regidors de 21, crec humilment que la gent no entendria que no fóssim generosos amb tothom. Repeteixo: amb tothom. Per aquest motiu, tal com vaig anunciar la mateixa nit electoral, ja ens hem reunit amb tots els grups amb representació en el consistori per intentar teixir sinergies i complicitats amb l'únic objectiu de fer avançar la ciutat de Figueres, que és el que realment ens demanen els ciutadans i en aquest punt he de dir que la predisposició a col·laborar per part de tothom és bona.

Així mateix, permeteu-me que també tingui un reconeixement a l'alcaldessa sortint, la Sra. Agnès Lladó amb qui no ens enganyem, hem tingut tires i arronses importants, però a qui li reconec la valentia i el coratge de liderar la ciutat en uns temps difícils. Reconeixement que faig extensiu al vicealcalde de la ciutat, el Sr. Pere Casellas, i a la resta de govern sortint. I és que repeteixo, la gent no entendria que no governéssim amb generositat, pensant en el col·lectiu i és en aquest sentit que assumeixo el càrrec amb la voluntat de ser l'alcalde de totes les figuerenques i de tots els figuerencs, sense excepcions i sense distincions ideològiques i de cap mena. Ens hagin o no ens hagin votat. I l'assumeixo amb un projecte de ciutat per aquest mandat que ja hem anat desgranant en campanya electoral, però l'execució del qual tindré l'oportunitat d'anar-los detallant i compartint amb tots vostès en els pròxims dies i setmanes, i del qual més endavant els en faré algunes pinzellades.

Per això m'agradaria explicar-vos les 4 premisses amb les quals encararem aquest mandat:

GRATITUD, HUMILITAT, EMPATIA I RESPONSABILITAT.

La primera premissa, la GRATITUD.

Mai podré agrair prou tot l'escalf, el suport i les mostres d'efecte que he rebut, abans i després de les leccions, de persones que han dipositat la seva confiança, però també la seva esperança en aquest projecte i el nostre equip, per aquest motiu el sentiment de gratitud serà un dels que tindré sempre presents. Gratitud a la meva familia: la Marta la meva parella, a la Pepi, la meva mare i a en Paco, el meu pare, perquè estic aquí gràcies a ells i al suport que sempre m'han donat en cada etapa de la meva vida i, sobretot, als valors amb els quals em van educar i fer créixer des del carrer de La Jonquera 26, a l'Hotel España. També recordar a la meva àvia que avui amb 98 anys no ha pogut estar aquí. O als que ja no hi són: els meus avis de Verges, en Josep i la Montserrat i a en Pere Masquef, també regidor d'aquest Ajuntament i president de l'associació de veïns del carrer de la Jonquera. D'aquí emve el respecte i estima envers el teixit associatiu de la ciutat que en aquest mandat volem reforçar, per què creiem que elles, les associacions de veïns i veïnes, són els ulls i el termòmetre de l'Ajuntament en els nostres barris.

També donar les gràcies als regidors del grup municipal que m'han acompanyat fins al final d'aquest mandat, per la seva lleialtat i compromís, gràcies, Josep Maria, Núria, Manel i Pili. Perquè com un cop em va dir el Doctor Narcís Bardalet, "la lleialtat és la mostra més gran de respecte vers algú".També donar les gràcies a tot l'equip de 31 persones extraordinàries de la candidatura de Junts per Figueres així com al Consell Assessor per tanta generositat, i, sobretot, un agraïment immens als regidors que m'acompanyaran en aquest govern, que han fet aquest pas endavant per la ciutat, amb tot el convenciment de deixar-s'hi un trosset de vida, de família i de temps, compaginant-ho amb la feina, l'empresa, el despatx, la farmàcia o la botiga i ho fan per un sentiment irracional que ens empeny d'estima vers la ciutat. En dia com avui no em vull oblidar d'agrair i dedicar un record molt especial a un veí de Figueres que ens va deixar i que defensava i treballava com ningú pels seus barris i per la ciutat que estimava, l'Uliano Ventresca, president de l'Associació de Veïns de l'Estació. Gràcies de tot cor!

La segona premissa, HUMILITAT.

Soc conscient que som depositaris de la confiança de persones molt diverses i amb sensibilitats molt diferents, persones que segurament mai abans havien confiat en nosaltres, o que ni tan sols abans havien votat, però que ara ho han fet esperant un retorn, una reacció, un canvi... Però també soc conscient de la situació i la realitat de la ciutat i que aquest canvi, el canvi que avui comencem a liderar, i vull ser honest, no es podrà materialitzar de la nit al dia, ni per art de màgia, però no per això deixarem de treballar de valent des del primer dia per revertir la situació de Figueres. Ens hi deixarem la pell per no decebre a ningú i ho farem des de la més absoluta humilitat, però amb el convenciment d'un futur millor per la ciutat.

Però perquè això sigui així, necessitem l'ajuda i la complicitat de tots i cadascun dels Figuerencs i les Figuerenques. Intentarem reconnectar amb la ciutadania, fer que els figuerencs sentin seu l'Ajuntament i les decisions que s'hi prenen i fer propers i accessibles els seus servidors públics. Només així podrem començar a recuperar la confiança perduda en les institucions i els seus representants. Per tant, és hora d'abandonar la zona de confort, de ser "tribuneros", simples opinadors o observadors i és l'hora d'adoptar, tots plegats, un paper actiu per la millora de la Ciutat. La Figueres que tots volem l'hem de fer junts, perquè junts arribarem molt més lluny que no pas si anem sols.

La tercera premissa, EMPATIA.

És a dir, Posar-se en el lloc de l'altre o com a mi m'agrada recordar d'un passatge bíblic: tracta als altres de la mateixa manera que t'agradaria que et tractessin a tu.

La quarta premissa, RESPONSABILITAT.

Una majoria absoluta no ens dona dret a res, però ens fa responsables de tot, això vol dir que aquest alcalde i tot el govern que represento som plenament conscients de la responsabilitat que comporta gestionar una gran majoria, que hem d'escoltar com mai a tothom, perquè les decisions que es prenguin representin de veritat a la majoria dels figuerencs. Així m'ho feia saber l'alcalde Marià Lorca, quan em recorda tot sovint que cal escoltar a tothom. O així mateix ho descriu el Pare Miquel Àngel, quan en les seves homilies ens diu que tenim dues orelles i una sola boca per què cal escoltar el doble del que parlem.

Aquest mandat, doncs, serà el mandat del diàleg i el consens, dels grans acords de ciutat, que uneixen i posen d'acord als figuerencs, de tenir en compte a tothom, de la suma i la transversalitat, el mandat de les portes obertes i la mà estesa. Serà el mandat de la seguretat (per això també agraeixo la presència dels cossos de seguretat, a tots sense excepció, per què hem de compartir aquest objectiu comú de fer de Figueres una ciutat segura. Però esperem que també sigui el mandat del civisme i la neteja, del tercer pavelló, del Casino Menestral, la Sala Edison i la Casa Natal de Dalí, el mandat de la cultura, l'educació, el talent, la formació professional i els projectes universitaris, el mandat en què eliminem els barracons. El mandat de la cohesió social, de la diversitat cultural entesa com quelcom positiu i també el mandat en què es busqui disminuir els índexs de pobresa i desigualtat social dels quals no en podem estar precisament orgullosos i respecte dels quals, el meu grup i jo mateix estem convençuts que la millor manera de fer-hi front és a través de la generació d'activitat econòmica, però també a través de l'educació i el coneixement.

En definitiva, aquest ha de ser el mandat per recuperar entre tots la il·lusió de i per Figueres i el mandat en què els Figuerencs deixin de marxar de la Ciutat per anar a viure a pobles veïns, problema aquest que s'ha convertit en una de les grans preocupacions i reptes als quals hem de fer front.

I acabo amb una promesa que tindré ben presents aquests quatre anys: Treballarem per ser dignes servidors de la nostra ciutat, retornarem amb dedicació i compromís tota la confiança rebuda, i ho farem amb tota la humilitat i amb la màxima de les il·lusions.

De nou, gràcies per la vostra presència i Visca Figueres!