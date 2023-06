L’antiga Oficina de Turisme de Maçanet de Cabrenys s’ha transformat en un espai dedicat exclusivament a la gent gran per oferir-los un lloc adaptat a les seves necessitats. «És un espai per programar activitats i que tinguin les tardes ocupades. Volem que les persones grans del poble se sentin ajudades, ja que de vegades tenen la família fora i viuen soles. Volem ajudar-los en les necessitats que puguin sorgir i estem oberts a ampliar amb nous serveis», assenyala l’alcaldessa Mercè Bosch.

El nou espai s’inaugura aquest divendres tancant així mesos de feina amb el projecte de dinamització per a la gent gran per part de l’Ajuntament. L’espai de l’antiga Oficina de Turisme, edifici Miquel Barnadas al pàrquing del Pont, ja s’ha acabat de condicionar amb un pressupost aproximat d’uns trenta mil euros. S’ha comprat mobiliari nou i s’han fet les obres d’adaptació del lavabo per a persones amb mobilitat reduïda. També s’ha dotat l’oficina d’una petita biblioteca amb els llibres que han portat les persones del poble. L’horari d’obertura del nou espai serà de quatre a set de la tarda.

Aquesta iniciativa respon a la voluntat del consistori per vetllar per la seva gent gran i combatre la solitud a la qual sovint s’han d’afrontar: «Hem readaptat l’espai transformant-lo en centre de dinamització, cultura i companyia per a la nostra gent gran, on es faran activitats dirigides per una monitora i on també podran anar a llegir, jugar jocs de taula, fer labors, pintar, conversar o passar l’estona».

El principal objectiu és que sigui «un lloc per compartir i per no estar sols a casa que és un dels principals problemes que ens trobem, ja que al poble el percentatge de gent gran és molt elevat».

Regular les activitats

L’Ajuntament ja havia traslladat fa anys l’Oficina de Turisme a la plaça, «perquè es va fer allà un espai del museu de la Pipa, poder combinar els dos espais i tenir-ho sempre obert». A l’actual espai destinat ara a la gent gran, ja s’hi havien fet activitats, «però d’aquesta manera quedaran més regulades», destaca Bosch.