En el marc de les actuacions municipals i de la Policia Local per a reduir la velocitat de vehicles en els carrers de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, la brigada ha construït una banda enlairada a l’avinguda Marinada com a prova pilot per a comprovar la seva efectivitat.

Si el resultat és positiu, la proposta s’estendrà a altres punts de la trama urbana, segons ha explicat Josep Maria Canet, regidor d’Urbanisme en funcions.