La població de Llançà es va capbussar dissabte passat en el mar coincidint amb el Dia Mundial dels Oceans. L’acte va coincidir amb la presentació del projecte CATaMARà a l’espai de la Xarxa Natura 2000 de l’Albera. Aquesta iniciativa, amb el suport de la Generalitat, té com a objectiu és fomentar la protecció i conservació dels espais marins protegits així com apropar la Xarxa Natura 2000 marina a la població catalana. L’activitat va ser organitzada per Submon, SomMar, EmpordaiNat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llançà i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

El projecte CATaMARà, una proposta d’educació ambiental i sensibilització busca establir una connexió entre Catalunya i els espais protegits del mar Mediterrani, seguint com a ruta de navegació la Xarxa Natura 2000 marina de protecció de les espècies i els hàbitats naturals. Segons explica Juanita Zorrilla, cap de projectes de Submon «representa una iniciativa europea que concilia la protecció de la biodiversitat amb les activitats humanes per tal de mantenir un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies». La Xarxa Natura 2000, gestionada per la Generalitat és una de les xarxes més extenses a escala mundial d’espais protegits. A l’Alt Empordà es troben tres dels espais gestionats per la Generalitat: L’Albera, cap de Creus i Els Aiguamolls de l’Empordà. Zorrilla destaca la importància de comunicar i apropar aquests espais al públic: «En aquesta immensa gran massa d’aigua que és el mar, la connexió és de vital importància». El projecte CataMarà vol com el seu nom indica «connectar Catalunya amb el mar, fer ressò d’aquests espais protegits que de vegades els tenim al costat de casa nostra i no tenim incorporat que és una àrea protegida». L’acte de dissabte passat va permetre a la població submergir-se a l’aigua per gaudir de la natura submarina, aprenent de la mà d’experts el que es pot trobar en aquest racó de la costa. «Connectar Catalunya amb el mar, fer ressò d’aquests espais protegits que són al costat de casa nostra i no tenim incorporat que és una àrea protegida» CATaMARà integra aspectes de cultura oceànica des d’una perspectiva digital, desenvolupant recursos de sensibilització sense perdre la perspectiva local més propera i orientada a l’acció pel canvi. El projecte busca promoure la participació de diferents actors socials i educatius, així com sectors econòmics i administració pública. Altres objectius són: reconnectar la població amb els espais protegits; donar a conèixer la biodiversitat marina de les nostres costes i fomentar un sentit de pertinença al territori. En aquest cas també vol promoure la implicació activa de la població de Llançà en la custòdia del territori de la reserva costanera-marina de l’Albera, inclosa dins de la Xarxa Natura 2000, seguint els principis de ciència ciutadana, educació i restauració ambiental per a la protecció del territori. Per aconseguir-ho, el projecte es planteja desenvolupar una caixa d’eines de materials divulgatius en format digital i imprès, dirigits a la població general, que siguin innovadors i atractius. Un dels recursos és una mini guia de camp de la mà de l’il·lustrador Toni Llobet. També s’han programat una sèrie de xerrades de presentació del projecte que s’estendrà per diferents punts del litoral català durant tot el mes de juny fins al 14 de juliol.