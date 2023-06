«Governarem per a tothom aprofitant els coneixements i les capacitats dels components de la candidatura i dels grups de suport que vam generar durant la campanya electoral, amb gent molt valuosa i que vol treballar per Figueres». Així de clar es manifestava Jordi Masquef un cop coneguda la incontestable victòria electoral del passat 28M. Des d’aleshores, l’alcaldable de Junts ha mantingut reunions amb els portaveus dels grups que es queden a l’oposició, la darrera de les quals va tenir lloc, aquest dilluns, amb l’alcaldessa sortint, Agnès Lladó. Dissabte, el nou grup de Junts va tancar el cartipàs municipal per al mandat que comença aquest 17 de juny, amb l’acte d’investidura, previst per a les deu del matí.

Com ja va anunciar durant la campanya, Jordi Masquef assumirà les competències en seguretat ciutadana amb la regidoria de Seguretat i Civisme, «com a resposta a la principal i primera preocupació dels figuerencs». També liderarà l’àrea d’Urbanisme, compartida amb Núria Bartrolich, Turisme, Comunicació, Contractació i la regidoria de Figueres 2040 per treballar els projectes estratègics de ciutat. Quatre tinents d'alcalde De tinences d’alcaldia n’hi haurà quatre i desapareix la figura del vicealcalde que, fins ara, havia ostentat Pere Casellas. La primera tinent d’alcalde i portaveu del grup municipal serà la farmacèutica Carme Martínez, que gestionarà Serveis Urbans, Salut, Gent Gran i Diversitat Funcional. El segon tinent d’alcalde serà el periodista Josep Maria Bernils, que també serà portaveu adjunt del grup municipal. Bernils assumirà Relacions Institucionals i Ciutadanes, Fons Next Generation, Equipaments Escènics, Memòria Històrica i Cultura Popular. La tercera l’ocuparà l’actual directora de l’Institut Alexandre Deulofeu, Anna Morillas, responsable d’Educació, Infància i Adolescència, Ocupació i Relacions Transfrontereres. El quart tinent d’alcalde serà l’economista Manel Rodríguez, i assumirà l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Promoció de la Ciutat, Empresa i Emprenedoria, Captació d’Inversions, Figueres Universitària 2030 i Recursos Humans. La doctora en Història de l’Art i gestora cultural, Mariona Seguranyes, liderarà Cultura, la Casa Natal de Salvador Dalí, Turisme Cultural i Patrimoni. La llicenciada en psicologia infantil i juvenil, Gemma Gironella, estarà al capdavant dels Serveis Socials de la ciutat, el Padró Municipal, Drets Civils i Igualtat. L’exdirectiu de banca i diplomat en Ciències Empresarials Ramon Pastoret assumirà el gruix de competències de Serveis Generals, Economia i Hisenda, Rendes, Tresoreria i Recaptació. L’empresari del sector digital, Albert Alemany, serà l’encarregat de posar al dia l’Ajuntament i l’administració amb les competències d’Informàtica, OMAC, Administració Electrònica, Transparència i Bon Govern, Noves TIC, Estadística i Smart City. L’Enginyera industrial, Núria Bartrolich, assumirà Urbanisme, compartit amb Jordi Masquef, Obres i Activitats, Mobilitat, Habitatge, Sostenibilitat, Medi Ambient, Transició Energètica i Benestar Animal. L’empresària Pilar Sánchez serà la regidora d’Associacionisme, Festes, Fires i Mercats, Barris i Participació, compartides amb Martina Prat. Pere Montserrat, amb 21 anys, portarà Esports i Joventut El regidor més jove del nou consistori i estudiant universitari, Pere Montserrat, portarà Esports i joventut i la llicenciada en Geografia i Història i tècnica especialista cadastral, Martina Prat, assumirà les competències de l’Oficina del Cadastre, Barris, Participació, Centres Cívics i Cooperació. El nou govern reactivarà el Consell Municipal de Vilatenim Durant la campanya electoral, la candidatura de Junts va presentar diverses propostes de governança paral·leles a la gestió del cartipàs municipal. Una d’elles, demanada des de fa temps pels veïns de l’antic poble de Vilatenim, annexionat a Figueres a les acaballes del franquisme, el 1975, serà la de reactivar el Consell Municipal. Jordi Masquef proposarà Mireia Sala com a presidenta, «per tornar a donar veu i participació a Vilatenim en la presa de decisions». Durant la passada festa del poble, l’alcaldable va mantenir una llarga trobada amb el veïnat per acabar de conèixer les seves reivindicacions i la necessitat de renovar els seus lligams amb l’ajuntament figuerenc. Set dones i sis homes Junts destaca que «el futur govern de Figueres compta amb un equip renovat, divers i transversal de tretze regidors, set dones i sis homes, amb el regidor més jove del nou consistori (Pere Montserrat, 21 anys) i també el més veterà (Ramon Pastoret, 70 anys)». Dels tretze regidors, vuit s’estrenen com a nous membres del plenari, una (Anna Morillas) ja va ser regidora de govern del 1999 al 2003, i quatre repeteixen del mandat anterior (Jordi Masquef, Josep Maria Bernils, Manel Rodríguez i Pilar Sánchez). Com ja es va anar suggerint durant la campanya, el nou govern de Jordi Masquef comptarà també amb tres comissionats: el de la Transformació Ferroviària, el de la Formació Professional i Universitària, i el de la Memòria Històrica, que es presentaran en les pròximes setmanes.