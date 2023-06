Per quinzè any consecutiu, el Port de Roses obté la renovació de les certificacions internacionals ISO14001 i EMAS, acreditatives de la bona gestió ambiental. Aconsegueix també la Bandera Blava 2023 per l’ús racional dels recursos de les seves instal·lacions i activitats nàutiques, així com per la conscienciació a les persones usuàries sobre la necessitat de protecció del medi marí i la navegació sostenible.

Les certificacions EMAS i ISO 14001 són avalades per una auditoria periòdica que avalua diversos aspectes de la qualitat de la gestió d’un port esportiu, tals con seguretat, accessibilitat, sostenibilitat, informació i educació, acompliments legals, ... Un any més, el port esportiu rosinc ha assolit amb èxit aquests controls, renovant així ambdues certificacions. Per garantir la bona política ambiental, Port de Roses estableix en la seva gestió diferents mesures per tal de minimitzar els impactes de la seva activitat sobre el medi ambient, reduint els consums de recursos energètics i d’aigua i impulsant una correcta gestió dels residus, tant domèstics com especials, que es generen al port. També es marquen objectius de divulgació, formació i conscienciació entre els usuaris del port, mitjançant campanyes específiques sobre navegació responsable i respecte de l’entorn natural. Paral·lelament, el Port Esportiu ha tornat ha obtenir la Bandera Blava corresponent a l’any 2023, un guardó que promou l’ús racional dels recursos en les instal·lacions i activitats nàutiques i la conscienciació a les persones que fan ús de les instal·lacions sobre la necessitat de protecció del medi marí i la navegació sostenible. Bandera Blava és atorgada per la Fundació per a l’Educació Ambiental (FEE) a través de les qualificacions d’un jurat internacional que puntua diversos aspectes de la qualitat d’un port esportiu: seguretat, accessibilitat, sostenibilitat, informació i educació.