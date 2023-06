Quatre veïnes de Figueres han engegat la campanya ciutadana Soroll Off per conscienciar del perjudici social que representen el soroll dels petards per Sant Joan en alguns col·lectius. La campanya, que està tenint molt ressó, consciencia, ofereix assessorament legal i espera incidir perquè ajuntaments o associacions prenguin mesures perquè hi hagi pràctiques que permetin la convivència ciutadana cívica.

Animals, infants, persones malaltes, gent gran, TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) són col·letius que es poden veure afectats pels sorolls. Mònica Landeira, Roser Sais, Judit Jofre i Montse Ferrer són les artífex de la campanya afectades per diverses raons. La Montse, una de les portaveus del grup, explica que «la problemàtica que ha engegat la iniciativa ha estat el llançament de petards i traques prop d’on vivim» i no només durant la revetlla, sinó «ben bé trenta dies abans» i que «han provocat afectació en les mascotes i la mainada i conflictes socials en el nostre entorn proper». Empara als afectats Amb la campanya es pretén «donar empara als afectats en situacions similars, de proporcionar les eines socials i legals, i aconseguir fites enfront de la pirotècnica silenciosa i la convivència cívica». Per una banda es pretén conscienciar i promoure accions que permetin viure en comunitats més tranquil·les i lliures de soroll innecessaris. Per l’altra, volen que «els ajuntaments siguin valents i creïn un marc legal amb l’autoritat necessària per a protegir el col·lectiu més vulnerable del soroll indiscriminat de petards, traques i focs artificials». Des de la campanya es permet als ciutadans sumar-s’hi i formar part de col·lectiu com a ambaixadors. Aquests aconsegueixen l’organització definitiva entre les persones que pateixen aquesta indefensió legal i amplificar la xarxa per poder aconseguir un canvi positiu en la normativa. Ambaixadors de la campanya «Ens interessen persones de la societat civil líders dels col·lectius que generin consciència, que puguin promoure accions concretes, que inspirin col·laboració i diàleg i que siguin un exemple a seguir», concreta Montse Ferrer. Des d’ara buscaran el contacte amb les autoritats municipals per buscar solucions conjuntes i regular l’ús dels focs d’artifici. Ho faran recopilant dades de persones afectades i testimonis per impulsar canvis en la normativa. Creuen que cal "sensibilitzar a al comunitat" sobre els efectes negatius del soroll excessiu i sense control, "mijtançant la promoció de pràctiques responsables i el respecte als horaris establerts i l'obtenció de permisos necessaris per al seu llançament". A l'espera dels nous ajuntaments Les promotores de la campanya estan a l'espera de la constitució dels nous ajuntaments, però Montse Ferrer, explica que "sí que estem establint contactes amb associacions i professionals que coneixen els col·lectius vulnerables". Es refereix tant a persones que treballen amb animals, com els que ho fan amb gent gran, o de l'àmbit sanitari els neuropsicòlegs i especialistes en l'espectre autista. També federacions d'associacions de veïns i advocats experts en com abordar aquest marc legal, aclareix. La campanya està oberta a tothom que vulgui aportar les seves vivències professionals a aquesta iniciativa. Disposen d'un web i xarxes socials per a contactar-hi.