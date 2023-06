Els veïns del carrer Cabanes de Figueres, que enllaça el pas a nivell dels Fossos amb el carrer Nord i la plaça El·líptica, pateixen des de fa dos anys actes incívics protagonitzats, presumptament, per joves menors d’edat que llancen pedres contra la façana i l’obertura d’un immoble. Els fets s’han mantingut de manera reiterada sense que, fins ara, les actuacions policials reclamades pels afectats hagin passat de la identificació de joves per part de la Guàrdia Urbana.

«La situació és insostenible, perquè ens apedreguen des de fa temps, sense cap motiu i ningú ha fet res per aturar-ho»

«La situació és insostenible, perquè ens apedreguen des de fa temps, sense cap motiu i ningú ha fet res per aturar-ho», diu una de les veïnes afectades. Després dels primers atacs, van instal·lar un sistema de videovigilància que va permetre enregistrar un d’aquests atacs per a posar-lo en mans dels Mossos d’Esquadra. També, en una altra ocasió, es van enxampar in fraganti un grup de nois amb pedres a les mans a punt de fer un llançament.

«Les pedres cada cop són més grosses. Suposem que les recullen a la via del tren venint del camí de Vilatenim. Algunes d’elles han entrat directament per la finestra o el balcó, si estaven obertes, i no ha passat cap desgràcia per casualitat. Hem anat fent fotografies de les pedres per adjuntar-les a les diferents denúncies que han estat formalitzades a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Figueres, sense que fins ara aquests atacs indiscriminats s’hagin aturat», afegeixen.

Les denúncies presentades enguany daten del 16 de gener, el 6 d’abril i el 29 de maig. A part de pedres, també s’han produït llançament d’ous. En el darrer cas denunciat, s’especifica que els responsables de l’atac eren «cinc nois i una noia, menors d’edat, que marxaven corrents» després de la malifeta i que no eren els mateixos que en les anteriors ocasions. Els fets també van ser posats en coneixement del govern local, «sense haver obtingut resposta. Només volem que algú ho aturi i que, si són menors, els pares en siguin informats i actuïn en conseqüència».