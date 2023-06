La nit del recompte electoral del 28 de maig tot eren incerteses. Quan van començar a arribar els primers resultats a les seus on els diferents partits feien el seguiment dels resultats, no hi va haver dubte que alguna cosa grossa estava a punt de passar. Ben clar ho va tenir l’equip de la candidatura de Junts que havia escollit l’Hotel Ronda com a quarter general.

«Quan van arribar els resultats de les primeres meses i ens van dir que havíem guanyat al Culubret i a la Marca de l’Ham, ens vam adonar que allò podia ser un tsunami de vots a favor nostre», explica un dels membres del nucli dur de Jordi Masquef. A mesura que passaven els minuts, la victòria s’anava fent gran i, ja des de bon començament, la distància amb la resta de candidatures era més que notable.

Aquest «tsunami» de vots va fer recordar a més d’un la imatge colpidora del dissabte 15 de juny de 2019, quan el candidat guanyador d’aquelles eleccions va travessar la plaça de l’Ajuntament envoltat d’un núvol de gent que cridava contra el pacte quadripartit que havia convertit aquesta «victòria il·lusionant», en un pacte de «tots contra Junts». Aquella protesta, com ha quedat demostrat, no va ser fruit d’un dia ni va quedar tancada en el sac de l’oblit.

Amb tretze regidors en un plenari de vint-i-un, la candidatura guanyadora està treballant a fons per a tenir tancat el cartipàs municipal abans del dia de la investidura, previst per al pròxim dissabte 17 de juny. «Vam preparar una llista amb gent per a governar i tenim molt clar que tots estan a punt per a fer-ho», diu Jordi Masquef. El futur alcalde va mantenir, la nit de l’endemà de les eleccions, una trobada en directe per Instagram per agrair el suport rebut i preparar el terreny dels quatre anys de feina intensa que s’acosten.

L’exalcalde Marià Lorca, que tancava la llista, deixar clar que ha de ser un govern «que parli amb tothom». El primer maldecap, però, s’acosta en forma d’allau de gent que vol assistir a l’acte d’investidura. La poca capacitat de la sala de plens i del rebedor de la Casa de la Vila fan preveure que l’organització de l’acte no serà fàcil.

El republicà Jesús Quiroga, primera baixa a l’oposició

La forta caiguda d’ERC i PSC en el recompte electoral del 28M ha començat a tenir conseqüències a les files dels dos partits que han governat fins ara. Poques hores després de conèixer el resultat i la pèrdua de tres regidors per part d’ERC, el número dos de la candidatura, Jesús Quiroga, donava a conèixer la seva voluntat de plegar i no recollir l’acta de regidor com a número dos de la llista d’Agnès Lladó. Aquest fet iniciava l’efecte dominó a la candidatura republicana. El mateix dilluns, l’alcaldable socialista, tal com va explicar el mateix Pere Casellas a l’EMPORDÀ, obria un «període de reflexió» per a buscar «un nou lideratge» a les files del PSC. El tercer grup del pacte anterior, la CUP, es mostra més optimista, ja que per a ells «els deures de la renovació de la candidatura estaven fets». Xavier Colomer, al costat de Júlia Bardera, ha aportat aire fresc a la campanya i marca com a prioritat d’aquest mandat «treballar molt per a ser una alternativa real d’aquí a quatre anys».