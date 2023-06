Una sentència obliga una empresa de Ventalló a pagar el salari pendent d'una treballadora

Una sentència del Jutjat Social número 1 de Figueres dictamina que l’empresa Oli de Ventalló ha de pagar el salari pendent a una treballadora amb discapacitat. La demandant hi va treballar com a auxiliar administrativa durant vuit dies del novembre del 2021 i, quan la relació laboral va finalitzar, l’empresa no va pagar el salari i la liquidació corresponent pels dies treballats. L'import que li corresponia era de 315,81 euros.

Com a conseqüència va demandar l’empresa i la sentència dictamina que haurà de pagar-li els diners pendents i uns interessos pel retard. El judici es va fer el 5 de maig i no hi va anar ningú en representació de l'empresa. La demandant, que pateix colitis ulcerosa, una malaltia crònica, lamenta que tot i els intents de l'advocat de contactar amb l'empresa per a rebre la quantitat de diners que li corresponia ha hagut de recórrer a una sentència judicial.