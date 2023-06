Els Bancs dels Aliments han obtingut una resposta positiva per part de la població, aquest passat cap de setmana, en la campanya «Operació Quilo» per recollir aliments per a les entitats socials que s’havien quedat sense a causa de l’augment dels preus. Amb dades del recompte d'aquest dijous 8 de juny s’han recollit 14.329 quilos d’aliments a les comarques gironines, «però la xifra anirà en augment», destaquen des del Banc d’Aliments de Girona. A l’Alt Empordà, Figueres ha centralitzat campanya en la qual hi ha participat l'Associació de suport veïnal recollint un total de 848 quilos d'aliments.

La iniciativa ha consistit en una recollida d’aliments mixta. En algunes botigues i supermercats s’ha fet una recollida d’aliments física i econòmica, mentre que en d’altres només econòmica. El dret a una alimentació saludable no està garantit entre la població amb risc de pobresa. L’increment de preus d’aliments bàsics agreuja la situació d’aquest col·lectiu. Hi ha la necessitat social de donar accés a una cistella d’aliments bàsics a un preu accessible a aquesta part de la població. A l’Alt Empordà, treballen amb 13 entitats que atenen un total de 5.914 beneficiaris. Des del Banc d’Aliments, constaten que «les ajudes socials de les diferents institucions públiques són, ara per ara, insuficients. Són les entitats socials que distribueixen o reparteixen aliments, les que subsidiàriament tracten de pal·liar aquesta situació mentre no s’implantin mesures públiques que ajudin les persones en situació de pobresa alimentària».